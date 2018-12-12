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12.12.2018,  
11:01
Текст:  Антон Валагин

Испытания двух версий МиГ-35 сняли на видео

Пилоты Летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске приступили к интенсивным полетам на двух разновидностях глубоко модернизированного истребителя МиГ-35: одноместной и учебно-боевой "спарке".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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- Летчики авиацентра уже проверили работоспособность систем вооружения класса "воздух-воздух" и бортовой электроники. Сейчас оценивается комплексная система управления, проверяется аэродинамическая устойчивость самолетов и их маневренные характеристики, - рассказали в Министерстве обороны.

Полеты проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым - в том числе с интенсивным радиоэлектронным противодействием. Бортовые системы показали устойчивость к помехам и высокую эффективность во всех режимах. Экипажи МиГ-35 успешно обнаруживают цели на земле и в воздухе как при помощи внешних источников, так и бортовыми средствами наведения. Особое внимание уделяется оценке эффективности систем управления вооружением, работе опто-локационной станции по воздушным, наземным и надводным целям.

Испытания МиГ-35 завершатся в 2019 году. На форуме "Армия-2018" представители Минобороны подписали контракт на поставку ВКС России первой серийной партии  новых истребителей. Также самолет предложат иностранным операторам МиГ-29.

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