В Москве наградили лучших волонтеров

В Год волонтера, как был назван 2018-й, подвели итоги конкурса "Доброволец Москвы-2018". Волонтерское движение в течение него получило мощный импульс к развитию, в столице существенно выросло число активистов. Какую же пользу городу принесли добровольцы в уходящем году, и какие перспективы ждут движение в будущем?

Конечно, сразу вспоминается чемпионат мира по футболу, провести который на таком высоком уровне без добровольцев было бы невозможно - на стадионах Москвы, улицах, фан-зонах и в общественном транспорте безвозмездно их работало почти 9 тысяч. "Добровольцы не только помогали организовать чемпионат, но и обучали волонтеров из других регионов, передавали свой опыт", - рассказала журналистам зампредседателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Алиса Крюкова.

Труд волонтеров на мундиале был очень напряженной работой, все время надо было находиться в толпе, подсказывать, фотографировать, направлять и организовывать - и молодым не каждому сих хватало. А вот "серебряному" добровольцу Розе Агишевой, которая стала победителем конкурса в номинации "Волонтер ЧМ-2018", уже 68 лет, и ее ставят в пример всем юным активистам. "Только накануне работала на днях Дальнего Востока - на ногах с 8 утра до 8 вечера, и ничего, даже не устала", - смеется Роза. Свой волонтерский путь она начала с сочинской олимпиады и теперь участвует практически во всех мероприятиях, где нужна помощь активистов. Роза идеально владеет итальянским языком, поэтому часто работает в качестве переводчика. "Участвовала в урбанистическом форуме, один раз даже вместе работала с замдиректора ЮНЕСКО по культуре. Сопровождала его по городу, нам было о чем поговорить.

Оказалось, у нас есть в Италии два общих знакомых. Оба оказались в шоке от того, как тесен мир!", - поделилась впечатлениями пенсионерка. А во время футбольного первенства Роза как могла помогала спортсменам - находила лучшие рестораны, возила на автомобиле, проводила экскурсии. И в таком режиме почти каждый день!

Но основная масса столичных добровольцев - это, разумеется, школьники и студенты. В номинации "Медиаволонтерство" в этом году первенство взяла Екатерина Парнева. В свои 17 она уже профессиональный фотограф. "Я стала волонтером в 13 лет, тогда добровольцы были нужны Дарвиновскому музею. Уже 9 лет занимаюсь фотосъемкой и хочу связать с этим свою жизнь - мне нравится через фотографию показывать мир таким, каким его вижу я. В этом году работала волонтером на ЧМ-2018 и параде Победы - делала фоторепортажи, готовила статьи", - говорит старшеклассница. Кстати, самые юные московские волонтеры учатся еще в начальной школе, но тоже рвутся помогать старшим товарищам. "Мы стали волонтерами совершенно случайно. Сын писал в школе исследовательскую работу о добровольчестве и сам очень хотел попробовать себя в роли волонтера. В возрасте 7 лет его не принимали. А вот "Мосволонтер" в нас поверил. Дали поработать в парке "Зарядье". Оказывается, огромное количество гостей столицы да и сами москвичи просто не знают, как войти в парк, где выйти, где находится метро, в какой стороне Красная площадь, где найти туалет...", - рассказывает победительница в номинации "Культурное волонтерство" Дарья Донская, держа за руку сына Петю. Она объяснила, что по идее номинация должна быть другая - "Юный волонтер", но туда берут лишь с 9 лет. Вот и решили идти вместе, но уже по другому направлению. "Следили за аттракционами, разгоняли курильщиков, предупреждали о незакрепленных камнях у искусственного водоема", - бойко перечислил Петр свои обязанности смотрителя парка.

Всего в конкурсе 20 номинаций - событийное, экологическое, инклюзивное, патриотическое волонтерство, а также добровольчество в сфере медицины и общественной безопасности и другие направления. Кроме того, впервые в этом году были введены и специальные медицинские номинации - например, "Добровольчество в сфере здравоохранения в образовательных организациях", где победила Романовская школа или "Лучший волонтёрский проект в медицинских организациях", где лучшим стал Союз волонтерских организаций и движений. В этом году поступило рекордное число заявок - более 300, и жюри пришлось несладко - недостойных кандидатов просто не было.

Потенциал у московского добровольчества огромный - об этом говорит хотя бы то, что все больше людей хотят пополнить волонтерские ряды. "Сейчас в Москве около 340 тысяч волонтеров", - рассказала журналистам председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. А поскольку уже известно, что 2019 год будет годом театра, комитет выступил с предложением развивать новое направление - "театральное волонтерство". Идея в том, чтобы активисты помогали организовать спектакли, а потом получали бесплатно билеты на постановки - цены на театр сейчас кусаются, и, например, студентам такая инициатива наверняка придется по душе. А вот о более серьезных льготах вроде бесплатного проезда или повышенных стипендиях пока говорят с осторожностью. "Вопрос введения льгот для волонтеров обсуждается. Надо сказать, что он довольно-таки неоднозначный. Ведь есть разница, когда человек делает что-то просто по зову сердца, абсолютно безвозмездно, или когда он хочет получить преференцию", - пояснила Алиса Крюкова.