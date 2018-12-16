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Рубрика: В мире

В Португалии исчез с радаров вертолет медслужбы

Медицинский вертолет Agusta A109S, на борту которого находились четыре человека, исчез с радаров недалеко от португальского города Порту. Сейчас винтокрылую машину ищут спасатели.

Военный вертолет потерпел крушение в Чехии

Как сообщает ТАСС, экипаж перестал выходить на связь в 18:30 по местному времени. В субботу вертолет доставил 76-летнюю женщину в одну из больниц Порту и пропал, когда возвращался на базу. На борту находились два пилота, а также врач и медсестра.

В поисковой операции задействованы 24 единицы техники, в том числе вертолет.

В мире Европа Португалия
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