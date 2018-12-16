В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали десять россиян

10 россиян пострадали в результате аварии с участием автобуса в Швейцарии. Транспортное средство, которое следовало из Милана в Цюрих, перевозило более 40 человек.

С пострадавшими уже связались в посольстве РФ в Швейцарии.

- Среди россиян есть одна тяжело пострадавшая, один - средней тяжести, остальные получили легкие травмы, ушибы и порезы. Посольство предложило им помощь, но они сказали, что в ней сейчас не нуждаются, - цитирует ТАСС слова официального представителя посольства РФ в Швейцарии Станислава Смирнова.

По предварительным данным, о других россиянах, которые могли быть в автобусе, информация не поступала.

Как рассказал официальный представитель посольства, один из пассажиров автобуса погиб.

О причинах и обстоятельствах ДТП не сообщается.