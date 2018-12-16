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16.12.2018 12:05
Рубрика: В мире

В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали десять россиян

10 россиян пострадали в результате аварии с участием автобуса в Швейцарии. Транспортное средство, которое следовало из Милана в Цюрих, перевозило более 40 человек.

С пострадавшими уже связались в посольстве РФ в Швейцарии.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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- Среди россиян есть одна тяжело пострадавшая, один - средней тяжести, остальные получили легкие травмы, ушибы и порезы. Посольство предложило им помощь, но они сказали, что в ней сейчас не нуждаются, - цитирует ТАСС слова официального представителя посольства РФ в Швейцарии Станислава Смирнова.

По предварительным данным, о других россиянах, которые могли быть в автобусе, информация не поступала.

Как рассказал официальный представитель посольства, один из пассажиров автобуса погиб.

О причинах и обстоятельствах ДТП не сообщается.

В мире Европа Швейцария
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