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Рубрика: Экономика

ВЭФ снял ограничения на участие в Давосе российских бизнесменов

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: AP Photo/Michel Euler Фото: AP Photo/Michel Euler
Фото: AP Photo/Michel Euler

Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) подтвердили, что ограничения на участие представителей крупного российского бизнеса в ежегодной встрече, которая состоится в январе 2019 года в Давосе, сняты. Заявление по этому поводу распространила Женевская штаб-квартира ВЭФ.

"Для того, чтобы заниматься решением неотложных глобальных вопросов, на этой ежегодной встрече нам нужны все заинтересованные стороны", -  приводят слова управляющего директора Давосского форума Алоиса Цвингги РИА Новости.

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Крупным российским бизнесменам, попавшим под санкции, организаторы форума обещают оказать полную поддержку и обеспечить их "легитимное участие".

Ежегодная встреча Всемирного экономического форума объединяет лидеров мирового сообщества. В начале каждого года главы и члены более 50 правительств, руководители 1000 ведущих мировых компаний, лидеры международных организаций и ведущие мировые эксперты собираются вместе, чтобы определить приоритеты и сформировать глобальные, промышленные и региональные повестки.

Ранее СМИ сообщали, что представителям крупного российского бизнеса, которые оказались под санкциями, - Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину - может быть отказано в приглашении на очередную встречу в Давосе. После этого российская делегация решила байкотировать форум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия откажется от участия в форуме, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов.

Экономика Бизнес Крупные компании Давосский форум
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