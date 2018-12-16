ВЭФ снял ограничения на участие в Давосе российских бизнесменов

Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) подтвердили, что ограничения на участие представителей крупного российского бизнеса в ежегодной встрече, которая состоится в январе 2019 года в Давосе, сняты. Заявление по этому поводу распространила Женевская штаб-квартира ВЭФ.

"Для того, чтобы заниматься решением неотложных глобальных вопросов, на этой ежегодной встрече нам нужны все заинтересованные стороны", - приводят слова управляющего директора Давосского форума Алоиса Цвингги РИА Новости.

Крупным российским бизнесменам, попавшим под санкции, организаторы форума обещают оказать полную поддержку и обеспечить их "легитимное участие".

Ежегодная встреча Всемирного экономического форума объединяет лидеров мирового сообщества. В начале каждого года главы и члены более 50 правительств, руководители 1000 ведущих мировых компаний, лидеры международных организаций и ведущие мировые эксперты собираются вместе, чтобы определить приоритеты и сформировать глобальные, промышленные и региональные повестки.

Ранее СМИ сообщали, что представителям крупного российского бизнеса, которые оказались под санкциями, - Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину - может быть отказано в приглашении на очередную встречу в Давосе. После этого российская делегация решила байкотировать форум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия откажется от участия в форуме, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов.