Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги перемахнул за экватор. Пока это - самый увлекательный сезон за последние несколько лет. За счет чего этого удалось добиться, "РГ" рассказал олимпийский чемпион Валерий Каменский, ныне занимающий пост вице-президента КХЛ и московского "Спартака".

Класс КХЛ стал выше

Прошло более половины регулярного чемпионата КХЛ. Вам понравилось то, что вы уже успели увидеть?



Валерий Каменский: Накал в чемпионате очень высок. Это касается и верхней части турнирной таблицы, и команд, которые борются за плей-офф. Все сражаются за каждое очко, очень много игр заканчивается буллитами, овертаймами. Это говорит о том, что класс игры в КХЛ растет с каждым годом.

Двухочковая система, значит, себя оправдывает?



Валерий Каменский: Я вижу, что она работает, и очень здорово. Вот, к примеру, "Автомобилист" сделал длинную серию из выигрышных матчей, но стоило ему немного оступиться, и уже к нему подкрадываются конкуренты. Наверное, это повышает привлекательность чемпионата.

Как так получилось, что в последние годы у нас, по сути, было два гегемона, ЦСКА и СКА, а в этом сезоне образовалось сразу несколько команд примерно одинакового топ-уровня?



Валерий Каменский: Это тренерская работа, работа с молодежью. Посмотрите: 11 ребят, которые в составе молодежной сборной выиграли суперсерию, играют в КХЛ. Это говорит о той работе, которую проводят клубы, привлекая молодых ребят, открывая новых звезд, хороших игроков. Это и есть конкуренция. Сейчас даже толком не угадаешь, кто будет первым, кто вторым. Думаю, что это здорово.

Тем не менее, даже на таком фоне сейчас выделяется ЦСКА…



Валерий Каменский: ЦСКА уже на протяжении четырех лет показывает стабильный хоккей, идет к своей цели. Думаю, у них есть все возможности ее достичь. Это работа тренеров, игроков, готовых выходить и биться в каждом матче. Менеджеров, хозяев клуба, отвечающих за подбор хоккеистов, селекцию. Их система работает.

Первый сезон в качестве тренера сборной России и СКА проводит Илья Воробьев. У него получается?



Валерий Каменский: Думаю, что где-то получается, где-то приходится непросто. Но у него есть колоссальный опыт из той же "Магнитки", где он работал раньше. Просто в СКА сейчас идет смена поколений, приходится переделывать состав. А безболезненно это не проходит: нужно время, чтобы ребята узнали друг друга, притерлись друг к другу. А так, они очень достойно выступают, в некоторых матчах показывают хоккей очень высокого уровня.

Знарок поможет опытом

В сборной ведь тоже перестройка…



Валерий Каменский: Все перестраивается. Наступил новый олимпийский цикл. Здесь затрагиваются и интересы сборной, и интересы клубов.

В хоккей в качестве тренера-консультанта вернулся Олег Знарок…



Валерий Каменский: Я бы сказал, что он начал опять работать, а не вернулся. Олег Валерьевич никуда и не уходил. Он всегда был на хоккее, жил игрой. Просто вернулся к привычной работе.

В чем все-таки будут заключаться его функции?



Валерий Каменский: Он накопил колоссальный опыт. Многие матчи он видел и знает изнутри. Он знает практически всех игроков, у него будет больше времени уделять им внимание, подбирать состав, рекомендовать кого-то в сборную. Он будет высказывать какие-то свои мысли, советовать. Помогать чисто психологически: наверное человеку, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Гагарина, есть, что подсказать. Такой человек всегда нужен сборной, федерации - всем.

В контракте у Знарка предусмотрена возможность совмещения с работой в клубе КХЛ. Почему Олег Валерьевич с его опытом до сих пор не востребован?



Валерий Каменский: Не думаю, что он не востребован. Вообще это у него лучше спросить, но, думаю, Знарок решил немного перезагрузиться. А когда предложения поступят, он с удовольствием возьмет команду. Но это только от него зависит: в голову такому человеку тяжело залезть. Самое главное, что он готов работать на благо российского хоккея. А что будет дальше, посмотрим.

Тренировать пока не готов

Не могу не спросить про ваш "Спартак". "Красно-белые" уже пополнили ряды команд, сменивших главного тренера. Алексей Жамнов надолго на тренерском мостике?



Валерий Каменский: "Спартак" набирает обороты. Ребята у нас все талантливые, но при этом с опытом. Им нужен был такой человек, как Алексей Юрьевич, который знает хоккей, любит его и любит выигрывать. Мы видим уже результат, и пока будем играть так, как сейчас играем.

Жамнов сейчас ведь совмещает несколько должностей в клубе?



Валерий Каменский: Да, он совмещает должность тренера с генеральным менеджером. Плюс он еще в сборной задействован. Да, много хоккея, но он его любит. А мы ему помогаем.

У вас самого не возникало желания порулить командой?



Валерий Каменский: Вопрос провокационный. Бывают игры, когда хочется встать и что-то кому-то подсказать, кому-то помочь. Но, понимаете, к этому надо готовиться. Профессия тренера - непростая. Наверное, я пока не готов. Но, в принципе, если задаться такой целью, можно было бы попробовать.

То есть, не исключено, что однажды увидим вас в качестве тренера?



Валерий Каменский: Естественно. Желание иногда возникает. Но пока мне хватает просмотра хоккея с трибуны, да и сам играю за ветеранов.

Вот вы армеец. Но работаете в "Спартаке". Это вообще нормальная ситуация? В футболе наверняка был бы скандал…



Валерий Каменский: Сейчас хоккей перемешался. Все уже не так, как в Советском Союзе, когда вот были спартаковцы, цсковцы. Естественно, я благодарен ЦСКА, я болею за него, но есть работа, которую ты должен делать, и показывать результат. Можно переживать за любой клуб, но результат ты должен делать за тот клуб, в котором работаешь.

Кстати, должностей вы совмещаете не меньше Жамнова. Помимо "Спартака", вы еще вице-президент по развитию КХЛ и глава спортивной дисциплинарной комиссии. Нет тут конфликта интересов?



Валерий Каменский: Я профессионал в своем деле. В КХЛ не я один работаю, и не от меня зависит то или иное наказание. У нас есть комитет, который проводит голосование, в результате чего выносится наказание. Ну и потом, я провел столько лет в хоккее: наверное, я знаю как себя вести в этой игре, как относиться к происходящему. Мы работаем над тем, чтобы улучшить наш хоккей: чтобы он был чище, лучше. Продукт должен быть на самом высоком уровне.

Экпириенс на открытом воздухе

В хоккейном календаре грядет большое событие: матчи сборной и СКА с ЦСКА на зенитовской футбольной арене…



Валерий Каменский: У меня, между прочим, был такой экспириенс. Два года назад у "Колорадо", за который я играл, был 20-летний юбилей победы в Кубке Стэнли. И мы играли на бейсбольном стадионе: собралось 50 тысяч человек. Эмоции, я вам скажу, непередаваемые. Хотя играли-то ветераны, мы против "Детройта". Это большой праздник хоккея. Уверен, каждому игроку хочется в нем поучаствовать: такие матчи запоминаются на всю жизнь. Если бы представилась такая возможность, с удовольствием сыграл бы на ветеранском уровне и на стадионе "Зенита". Не говорю уже о ребятах, которые - действующие хоккеисты. Для них это будет большое событие.

Может, "Спартаку" тоже такую игру на футбольном стадионе провести?



Валерий Каменский: Были такие разговоры, есть такая мечта. В будущем это возможно, будем над этим работать. "Спартак" - это самая популярная команда в стране, так что заполнить футбольный стадион нам будет еще легче.

Вы следите за НХЛ. Перед сезоном вы очень оптимистично высказывались о перспективах Ильи Ковальчука в "Лос-Анджелесе". А сейчас мы видим, что ему приходится очень нелегко…



Валерий Каменский: Илья - боец. Он всегда борется с трудностями. Думаю, и с этой он справится. Это игрок с большой буквы, всем все доказавший. Человек не робот, всякие моменты случаются в карьере. Но он профессионал и из этой ситуации выйдет. Главное, правильно его использовать.

Что скажете о других россиянах?



Валерий Каменский: Вижу, что наши снова на ведущих ролях. Это только радует. Появляются и молодые ребята, которые туда уехали. Это говорит о том, что уровень хоккея в России и в КХЛ тоже вырос.

Недавно в Зал Славы НХЛ ввели Александра Якушева. А себя вы там видите?



Валерий Каменский: Каждый хоккеист об этом мечтает. Мечта есть. Если такое решение примут, буду счастлив. Это большое достижение там оказаться.

Досье



Валерий Каменский родился 18 апреля 1966 года. Воспитанник Воскресенского "Химика". До отъезда в НХЛ большую часть карьеры провел в ЦСКА, за который выступал с 1985 по 1991 годы. За океаном восемь лет отдал "Квебеку" и "Колорадо", с которым в 1996 году завоевал Кубок Стэнли. В составе отечественной сборной форвард трижды становился чемпионом мира и один раз выигрывал олимпийское "золото". Каменский является одним из шести россиян, которые входят в "Тройной золотой клуб", то есть, в число хоккеистов, сумевших выиграть Кубок Стэнли, чемпионат мира и Олимпиаду.