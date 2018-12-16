Владимир Путин пожелал Юрию Николаеву вдохновения

Президент Владимир Путин поздравил телеведущего, народного артиста России Юрия Николаева с 70-летним юбилеем.

В телеграмме глава государства отметил "высокий профессионализм, поистине неисчерпаемую энергию и уважительное, доброжелательное отношение к зрителям". Все это на протяжении многих лет помогает Николаеву оставаться популярным и востребованным телеведущим, реализовывать творческие проекты.

Еще Владимир Путин обратил внимание на искреннюю заботу юбиляра о поддержке молодых, начинающих артистов и музыкантов. Президент пожелал Николаеву успехов, вдохновения и благополучия.