Власти США стали меньше следить за авиапассажирами

Спецслужбы США сократили масштабы запущенной около восьми лет назад программы под названием "Спокойные небеса". Американские воздушные маршалы регулярно следили за авиапассажирами, попавших в "черный список".

В рамках тайного наблюдения отслеживалась активность таких пассажиров - их нервозность, особенности поведения. Правозащитники выступали против подобных мер, так как осуществлялся сбор данных в отношении людей, не виновных перед законом.

"Мы больше не следим за пассажирами, которое демонстрируют обычное поведение в самолете", - заявил директор Федеральной службы воздушных маршалов Дэвид Кол. При этом он подчеркнул, что о полном отказе от слежки речи не идет.