Володин назвал сомнительным легитимность решения об автокефалии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о создании украинской автокефальной церкви. Легитимность решения об автокефалии вызывает сомнение, считает глава нижней палаты.

Свое заявление Порошенко сделал на так называемом "объединительном соборе" в Киеве, который избрал предстоятелем "новой церкви" "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко. Каноническая УПЦ не участвовала в мероприятии.

- Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию, - напомнил Володин. - Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви.

- Порошенко, объявляющий о так называемой автокефалии, разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество, - считает парламентарий.

Володин уверен, что действующему украинскому президенту, на самом деле, безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины.

- Ему нужна только личная власть, он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере, - подчеркнул Вячеслав Володин.