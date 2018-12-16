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Рубрика: Власть

Володин: ПАСЕ оказалась заложницей в руках у крайних радикалов

Текст: Татьяна Замахина
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, что произошло при активной поддержке США. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Напомним, что российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В последующие годы санкции продлевались. В ответ делегация РФ заявила об отказе полноценно работать в ассамблее на таких условиях.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Нынешние отношения между Россией и этой организацией так сложились исключительно по вине ПАСЕ, подчеркнул глава нижней палаты. В ассамблее посчитали, что "можно рот заткнуть любой стране, и, при этом, страна еще должна платить деньги", добавил он.

- Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польшей, Украиной, - считает глава нижней палаты. - Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мнение всей Парламентской ассамблее.

Национальная делегация, лишенная права голоса, не может эффективно представлять интересы своих граждан, своей страны, уверен Володин.

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости
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Он отметил, что такое положение вещей не нравится другим странам, "и мы это слышим не только в ходе нашего диалога с национальными парламентами крупнейших стран Европы". В частности, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в дискуссии с руководством ГД утверждал, что ему не по нраву происходящее в ассамблее.

Спикер ГД еще раз подтвердил позицию нашей делегации, что Россия вернется в ПАСЕ, когда там одумаются и отменят дискриминационные нормы.

С другой стороны, продолжил Володин, отказ от участия в работе ПАСЕ дал экономию бюджета России. "Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит абсолютно никаких результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно, мы этот формат востребуем", - сказал он.

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