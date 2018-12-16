Володин: ПАСЕ оказалась заложницей в руках у крайних радикалов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, что произошло при активной поддержке США. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В последующие годы санкции продлевались. В ответ делегация РФ заявила об отказе полноценно работать в ассамблее на таких условиях.

Нынешние отношения между Россией и этой организацией так сложились исключительно по вине ПАСЕ, подчеркнул глава нижней палаты. В ассамблее посчитали, что "можно рот заткнуть любой стране, и, при этом, страна еще должна платить деньги", добавил он.

- Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польшей, Украиной, - считает глава нижней палаты. - Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мнение всей Парламентской ассамблее.

Национальная делегация, лишенная права голоса, не может эффективно представлять интересы своих граждан, своей страны, уверен Володин.

Он отметил, что такое положение вещей не нравится другим странам, "и мы это слышим не только в ходе нашего диалога с национальными парламентами крупнейших стран Европы". В частности, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в дискуссии с руководством ГД утверждал, что ему не по нраву происходящее в ассамблее.

Спикер ГД еще раз подтвердил позицию нашей делегации, что Россия вернется в ПАСЕ, когда там одумаются и отменят дискриминационные нормы.

С другой стороны, продолжил Володин, отказ от участия в работе ПАСЕ дал экономию бюджета России. "Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит абсолютно никаких результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно, мы этот формат востребуем", - сказал он.