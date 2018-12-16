Захарова призвала оценить фейки BBC о "российском следе" во Франции

МИД России призвал общественность Великобритании дать оценку действиям телеканала BBC по поиску любых свидетельств якобы причастности Москвы к акциям протеста во Франции. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила телеканал в распространении фейковых новостей по этой тематике, назвав такое поведение "абсолютно нежурналистским".

Речь идет о признании корреспондента русской службы BBC Ольги Ившиной, которая в своей переписке с коллегой рассказала, как руководство телеканала требует от сотрудников любых свидетельств "российского следа" в антиправительственных демонстрациях "желтых жилетов" во Франции.

В этом контексте Захарова в эфире "Россия 24" задалась вопросом о том, как "британские общественность и регуляторы медийного пространства оценивают такую компиляцию фактов, которой занимаются сотрудники их телерадиокомпаний". Она также поинтересовалась, зачем британские журналисты "на весь мир придумывают фейки о протестном движении" во Франции.

По ее мнению, действия BBC являются проявлением "цинизма", поскольку телеканал всегда "пропагандировал непредвзятый и независимый подход, профессионализм в качестве кредо своего издания".