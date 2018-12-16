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16.12.2018 20:54
Рубрика: В мире

Обошлось без баррикад

"Желтые жилеты" в пятый раз вышли на улицы Франции
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7746 (283)
Парижане вздохнули с облегчением: пятый по счету день протестов "желтых жилетов" прошел во французской столице без баррикад, сгоревших машин, разграбленных магазинов и ресторанов.

Если в прошлую субботу город на Сене навестили под девять тысяч неформалов, то на этот раз их было в три раза меньше, чего не скажешь о сосредоточенных на улицах и площадях стражах закона. Их контингент был таким же, как и неделю назад, - восемь тысяч полицейских и жандармов. Да и вели себя манифестанты поспокойнее, судя по всему, чувствуя значительный перевес правоохранителей, как численный, так и в плане набранного опыта предыдущего силового общения с ними. В итоге в ходе протестной субботы в Париже были задержаны "всего лишь" 168 человек, из которых 115 пока находятся под стражей. 8 декабря их было в пять раз больше.

Неформалы, скорее всего, возьмут передышку по случаю новогодних праздников, не забывая проводить протестные акции на местном уровне

На явное снижение воинственности и решительной активности "желтых жилетов" сыграл целый ряд факторов. На некоторых, скажем так, умеренных манифестантов подействовали объявленные Эмманюэлем Макроном меры, в том числе повышение минимального уровня зарплаты в стране на 100 евро и ряд иных уступок, а также и его открытость, заметим, вынужденная, к диалогу. Другие отказались от поездки в Париж, не согласившись с тактикой погромов и прочих безобразий. У третьих просто не было денег на поездку. Ну и на всех, конечно, сказался холод вперемешку с дождем, который накрыл столицу в субботу. На этот раз эпицентром протеста стала площадь, что напротив знаменитого театра Гранд-Опера, где собрались несколько сотен неформалов, которые скандировали: "Макрона в отставку!"

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
"Желтые жилеты" провели митинг на площади перед театром Гранд-Опера

Перед ними выступили несколько представителей групп "желтых жилетов", в том числе 32-летняя Присциллия Людоски. Именно она в свое время дала старт неформальному движению против налога на топливо в петиции, поддержанной миллионом французов. На том налоге власти, перепуганные размахом "желтой лихорадки", поставили жирный крест, а после пошли и на другие уступки. Однако неформалам этого недостаточно. Со ступеней, ведущих к Гранд-Опера, афрофранцуженка Людоски призвала власти к снижению налогов на продукты первой необходимости, тарифов на электричество и газ, а заодно и жалованья министров и прочих "слуг народа". Было и требование политическое. Речь идет о начертанных на многих импровизированных плакатах трех буквах RIС, что расшифровывается как "референдум гражданской инициативы". Неформалы настаивают на использовании во Франции механизма, с помощью которого народ мог бы по примеру Швейцарии голосовать по вопросам государственного значения при условии, если такая инициатива наберет необходимое количество подписей. Как сообщила присутствующим Присциллия, этот список передан премьер-министру Эдуару Филиппу, и он станет основой для будущих дискуссий с правительством.

Надо полагать, что до конца этого года Парижу не грозит новое "желтое нашествие". А неформалы, скорее всего, возьмут передышку по случаю праздников, не забывая проводить протестные акции на местном уровне. Ведь им удалось нагнать такой страх на власти, который и не снился даже самым боевым французским профсоюзам.

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
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