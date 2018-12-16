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16.12.2018 20:20
Рубрика: Спорт

Картина с Васнецовой

Новички нашей женской эстафетной четверки не дрогнули
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7746 (283)
Женская сборная России достойно выступила в эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Несмотря на присутствие в команде двух новичков, наша команда в течение всей гонки входила в число претендентов на призовое место. На пьедестал подняться не удалось, однако при таком составе и четвертое место вполне приличный результат.
Опытная Ирина Старых и ее подруги по сборной в этом сезоне выступают достойно, позволяя держаться в топ-3 Кубка наций. Фото: РИА Новости Опытная Ирина Старых и ее подруги по сборной в этом сезоне выступают достойно, позволяя держаться в топ-3 Кубка наций. Фото: РИА Новости
Опытная Ирина Старых и ее подруги по сборной в этом сезоне выступают достойно, позволяя держаться в топ-3 Кубка наций. Фото: РИА Новости

Бежавшая стартовый этап Евгения Павлова в Кубке мира выступает лишь первый сезон. И неделю назад в словенской Поклюке она с ходу ворвалась в элиту, дважды финишировав в топ-10 - в спринте и гонке преследования. Эстафетный дебют тоже удался. Допустив лишь один промах и почти ничего не проиграв непосредственно на дистанции, свой отрезок Павлова пробежала седьмой с небольшим отставанием от лидеров.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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На четные этапы - второй и четвертый - тренерский штаб решил поставить проверенных бойцов. Это чемпионка мира-2015 в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых. А вот между ними в борьбу вступила Валерия Васнецова. В начале своей шестикилометровой дистанции, сразу после передачи эстафеты, уроженка Удмуртии была четвертой. В итоге Васнецова потеряла лишь одну позицию, во многом это произошло из-за волнения на огневых рубежах. Две осечки в стрельбе из положения лежа и один промах на стойке.

В сезоне 2016/17 у Валерии было одно эпизодическое участие в гонке Кубка мира, полноправным спортсменом первой сборной страны она стала в этом сезоне. Пока лучший личный результат - 13-е место в "индивидуалке" на трассе в Словении.

Победили в женской эстафете давно не добивавшиеся такого серьезного командного успеха итальянки: Лиза Виттоцци, Алексия Рунггальдир, Доротея Вирер и Федерика Санфилиппо. В сражении за "серебро" на финише дистанции шведка Ханна Оберг опередила француженку Анаис Бескон. Россиянки уступили победительницам 47 секунд.

Наши девушки сохранили за собой третье место в промежуточном зачете Кубка наций. Напомним, что перед началом сезона глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев поставил женской сборной цель быть в тройке общего зачета. Так что с задачей заметно обновленная команда пока справляется.

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Тем временем в Хохфильцене состоялось заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). Одобрен переход под знамена нашей национальной дружины Кристины Ильченко, ранее выступавшей за Белоруссию. Заметим, что эта спортсменка родом из Ямало-Ненецкого автономного округа, за наших ближайших соседей она стала бегать с осени 2015 года, поскольку в России в основной состав на тот момент ей было пробиться нереально. И вот теперь произошло возвращение Ильченко. Ей разрешено стартовать с января будущего года. Новый глава IBU швед Олле Далин на пресс-конференции по итогам исполкома заявил, что организация вскоре намерена поменять критерии по смене спортивного гражданства.

Результаты мужской эстафеты на этапе в Хохфильцене стали известны уже после подписания этого номера "РГ".

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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