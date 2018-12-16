Женская сборная России под началом творца нашего олимпийского триумфа в Рио-2016 Евгения Трефилова добилась "серебра" на завершившемся вчера во Франции чемпионате Европы. В финальном матче девушки уступили хозяйкам соревнования со счетом - 21:24.

В парижском финале чемпионата Европы предельно жестко в обороне играли и наши соперницы, и сборная России. Фото: AP

В переполненном парижском зале "Берси", главном крытом спортивном сооружении Парижа, победить француженок было чрезвычайно трудно. Тем более что сражаться за награды высшей пробы пришлось с действующими чемпионками мира.

В этом матче хватало драматичных моментов. Например, когда Алисон Пино из состава хозяек выполняла семиметровый штрафной бросок (гандбольный пенальти), француженка вроде бы неумышленно попала в голову голкиперу нашей сборной. Решение арбитров может показаться странным тем, кто не очень хорошо знаком с правилами этого вида спорта. Забитый мяч засчитали, а Пино удалили до конца матча. Ситуация, когда игрок при броске целится в голову вратарю, считается нарушением. Пино отправилась на скамейку своей команды вся в слезах, буквально в истерике закрыв голову полотенцем.

Несмотря на поражение в финале, выступление россиянок на этом первенстве континента получилось отличным. И пусть четырехкратный чемпион мира и победитель Олимпиады-2016 сборная страны так ни разу не покорила континентальную вершину. Но этому есть логичное объяснение. Уровень конкуренции в Старом Свете заметно выше, чем на мировых турнирах, где часть квот в обязательном порядке заполняют посредственные команды из Южной Америки, Азии и Африки.

Россиянки впервые за дюжину лет получили право сыграть в решающем матче чемпионата Европы, победив в полуфинале Румынию - 28:22. Нынешнее "серебро" - повторение нашего предыдущего наивысшего успеха на этом уровне, датированного 2006 годом.