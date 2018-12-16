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16.12.2018 19:02
Рубрика: Экономика

Покорение новых рубежей

Знаковые проекты "Транснефти" изменили трубопроводный транспорт России
Текст: Вадим Оноприюк
Фото: Анатолий Морковкин, Руслан Шамуков
Российская газета - Спецвыпуск №7746 (283)
За четверть века компания "Транснефть" создала безотказную систему транспортировки нефти и нефтепродуктов, обеспечив нефтяную отрасль независимой от третьих стран схемой экспорта углеводородов.

Выход на Балтику

Балтийская трубопроводная система (Ярославль - Кириши - Приморск)

В конце XX века России потребовались свои экспортные мощности: слишком высокую цену платили нефтяники за транзит сырья через территории стран СНГ и его перевалку в зарубежных портах. В октябре 1997 года вышло распоряжение Правительства РФ о строительстве Балтийской трубопроводной системы (БТС). Но строить первый независимый экспортный путь для российской нефти начали лишь в 2000 году. Меньше чем за два года на берегу Балтики вырос морской нефтеналивной терминал, а построенный нефтепровод Кириши - Приморск соединил порт с единой трубопроводной системой. Первую танкерную партию нефти отгрузили в декабре 2001 года. С 2002 по 2007 год благодаря расширению системы объемы перевалки удалось нарастить с 12 до 74 миллионов тонн в год. С этого проекта началась новая эра в развитии российского трубопроводного транспорта углеводородов.

К дальним берегам

Трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан" (Тайшет - Сковородино - Козьмино)

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Проект ВСТО вывел "Транснефть" на восточное побережье страны, сформировал новое рыночное направление и дал нефтяникам свободу выбора между западом и востоком, а попутно стимулировал их к развитию и разработке богатейших кладовых Восточной Сибири. На строительство участка Тайшет - Сковородино (ВСТО-1) ушло три с половиной года. Чтобы ускорить развитие месторождений, транспортировку начали уже в 2008 году в реверсном режиме, отправляя нефть на запад. Было построено более 2,7 тысячи километров нефтепровода и крупный нефтеналивной терминал с железнодорожной эстакадой на берегу Японского моря. В декабре 2009 года первый танкер отошел от причала нефтепорта Козьмино.

4740 километров составляет протяженность ТС ВСТО от Иркутской области до Приморского края

Несколько лет нефть шла в порт по железной дороге в ожидании участка трубы Сковородино - Козьмино (ВСТО-2). В декабре 2012 года система стала единым целым. За время эксплуатации по ТС ВСТО транспортировано более 350 миллионов тонн нефти, из них более 200 миллионов тонн отгружено в порту Козьмино. Сегодня расширение нефтепровода продолжается на всем его протяжении.

К началу 2020 года производительность ТС ВСТО-1 вырастет до 80 миллионов тонн в год, ТС ВСТО-2 - до 50 миллионов.

Путь в Поднебесную

Нефтепровод Сковородино - Мохэ

1 января 2011 года "Транснефть" начала транспортировку нефти в Китайскую Народную Республику. Новое направление поставок - нефтепровод Сковородино -Мохэ - появилось благодаря подписанному в апреле 2009 года межправительственному соглашению между двумя странами о сотрудничестве в нефтяной сфере. 64-километровый отвод от НПС "Сковородино" до госграницы с Китаем стал частью трубопроводной системы Сковородино - Мохэ - Дацин. Линия раздела между китайскими и российскими участками проходит по госгранице в месте прохождения подводного перехода нефтепровода Сковородино - Мохэ через реку Амур. В августе 2010 года участок Сковородино - Мохэ заполнили нефтью. В январе 2011 года нефть из ТС ВСТО в объеме 15 миллионов тонн в год пошла в КНР. К 2018 году благодаря расширению производительность системы достигла 30 миллионов.

От сырья - к продукту

Проект "Север" (Кстово - Ярославль - Кириши - Приморск)

Фото: depositphotos
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В мае 2008 года "Транснефть" запустила второй морской терминал на Балтике - по перевалке светлых нефтепродуктов, а также нефтепродуктопровод Кстово - Ярославль - Кириши - Приморск. Проект назвали "Север". В 2013 году благодаря применению технических решений нефтепродуктопровод достиг проектной мощности - перекачка составила 9,3 миллиона тонн. А в 2014 году начался новый виток расширения - реконструкция затронула трубопроводы от Альметьевска до Приморска. Основным инструментом повышения производительности стало перепрофилирование нефтепроводных мощностей, которые освободились с появлением новых направлений транспортировки нефти. Под перевалку нефтепродуктов также перевели часть нефтяного терминала в Приморске. В 2018 году компания завершила работы, доведя мощность до проектных 25 миллионов тонн. Всего за время эксплуатации по нефтепродуктопроводу "Север" транспортировано более 100 миллионов тонн топлива.

Второй Балтийский

Балтийская трубопроводная система-2 (Унеча - Усть-Луга)

В июне 2009 года компания начала прокладку еще одного трубопровода к балтийскому побережью, который должен был переориентировать часть нефтяного потока из нефтепровода "Дружба" на новый морской терминал в порту Усть-Луга, а также помочь разгрузить работавшие на пределе возможностей БТС и нефтепорт Приморск.

125 миллионов тонн превысил объем нефти, транспортированный по трубопроводу Сковородино - Мохэ - Дацин с 2011 года

Система получила название БТС-2. Тысячекилометровая трасса прошла по западным регионам страны - от Брянска до Ленинградской области. К концу 2011 года строительство нефтепровода и нефтебазы "Усть-Луга" было завершено. В 2013 году объемы транспортировки превысили 20 миллионов тонн в год, а в 2016-м перешагнули за 30 миллионов.

На вечной мерзлоте

Трубопроводная система Заполярье - Пурпе - Самотлор

Первый участок системы - нефтепровод Пурпе - Самотлор был построен в 2010-2011 годах. Он открыл дорогу к ТС ВСТО нефти с севера Тюменской области и Красноярского края и позволил транспортировать ее не только на запад, но и на восток. Параллельно строительству этого участка "Транснефть" вела изыскания и по северной части системы - нефтепроводу Заполярье - Пурпе, чтобы привлечь сырье с богатейших месторождений Ямала. Там трубопроводчиков ждали более чем сложные геологические и климатические условия.

Свыше 170 километров нефтепровода Заполярье - Пурпе пролегают за Полярным кругом

Чтобы не повредить вечную мерзлоту, 315 из 488 километров трубопровода возвели на специальных опорах, а здания НПС расположили на сваях в полутора метрах от земли. Для сохранения температуры почвы по всей трассе установили термостабилизаторы, а для перекачки уникальной вязкой нефти возвели пункты подогрева. В конце августа 2016 года труба приняла нефть Пякяхинского месторождения. В 2018 году нефтяники сдали в систему более 6 миллионов тонн нефти, по планам в 2019 году объемы сдачи вырастут до 15,5 миллиона тонн нефти в год.

Таежная история

Нефтепровод Куюмба - Тайшет

Нефтепровод дал выход к трубопроводной системе сырью с залежей Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений. Большая часть трассы, строительство которой началось в 2013 году, прошла в малозаселенных местах, а последние 300 километров проложены в безлюдной тайге. Вместе с трубопроводом строились объекты внешнего электроснабжения нефтеперекачивающих станций. Стройка завершилась в декабре 2016 года.

Триста из семисот километров Нефтепровода Куюмба - Тайшет проложены в безлюдной тайге

В нынешнем году по трубопроводу транспортировано 3 миллиона тонн нефти, а в ближайшей перспективе, по мере развития месторождений, он выйдет на проектные мощности. Сегодня пропускная способность - 8,6 миллиона тонн. А по предположениям нефтяных компаний в 2019 году будет сдано более 6 миллионов тонн.

Труба сменила профиль

Проект "Юг" (Волгоград - Тихорецк - Новороссийск)

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Юг" позволил транспортировать топливо, произведенное на заводах южной части России, через порт Новороссийск. Проект разделили на два этапа - от Тихорецка до Новороссийска, и от Волгограда до Тихорецка. При реализации первого за основу был взят опыт перепрофилирования нефтяных мощностей, полученный на проекте "Север". Лупинги нефтепровода Тихорецк - Новороссийск-2 соединили между собой, за счет чего получили еще один нефтепровод до Новороссийска. В него и перебросили нефть из трубы Тихорецк - Новороссийск-1, который, в свою очередь, перевели под транспортировку дизтоплива. На втором этапе были построены 554 километра трубопровода и две перекачивающие станции. В 2018 году по продуктопроводу планируется транспортировать более 4 миллионов тонн топлива. Завершено строительство железнодорожной сливной эстакады на ГПС "Тингута", подключение которой даст еще около 2 миллионов тонн топлива.

Топливо для столицы

Инфраструктура для увеличения поставок авиатоплива в аэропорты Московского авиаузла

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Модернизация, перепрофилирование, ремонт, реконструкция и новое строительство воплотил в себе проект увеличения поставок светлых нефтепродуктов в Московский регион. Его площадки расположены в Московской, Рязанской и Нижегородской областях. С 2015 года построены ГПС "Шилово-3" и более 70 километров нефтепродуктопровода, а также железнодорожная сливная эстакада для перевалки авиакеросина. Под перекачку нефтепродуктов перепрофилированы нефтепроводы Горький - Рязань-2 и Рязань - Москва, а для сохранения поставок нефти на Московский НПЗ в нужном объеме построена НПС "Лобково" и реконструирован нефтепровод Ярославль - Москва. Летом 2018 года завершена реконструкция наливных станций "Нагорная" и "Солнечногорская" Московского кольцевого нефтепродуктопровода, продолжается реконструкция на крупных станциях "Рязань" и "Володарская".

Летом 2018 года проведена реконструкция наливных станций "Нагорная" и "Солнечногорская" Московского кольцевого нефтепродуктопровода.

Прямая речь

Алексей Сапсай, вице-президент "Транснефти":

Алексей Сапсай, вице-президент "Транснефти".

- За четверть века проделана огромная работа: построено более 12 тысяч километров и заменено свыше 14 тысяч километров трубопроводов, введено в эксплуатацию более 80 перекачивающих станций, построено свыше 500 резервуаров общим объемом практически 11 миллионов кубометров. Реализация инвестиционных проектов затронула практически все регионы страны. На западном и восточном направлениях для реализации экспортных путей российской нефти и нефтепродуктов построены крупные морские нефтеналивные терминалы - порт Приморск на берегу Балтики и порт Козьмино на берегу Японского моря, для их бесперебойной работы созданы БТС протяженностью 2380 километров и ТС ВСТО протяженностью 4740 километров.

В сложнейших климатических условиях Заполярья и севера Красноярского края, при отсутствии инфраструктуры, дорог, линий электроснабжения были построены трубопроводная система Заполярье - Пурпе - Самотлор и магистральный нефтепровод Куюмба - Тайшет, с учетом природно-климатических условий были приняты нетиповые для объектов магистральных нефтепроводов решения - прокладка трубопровода на опорах, строительство производственных и служебно-бытовых объектов на сваях с вентилируемым подпольем и т.д.

Реализован проект "Юг" (протяженность трубопровода более 700 километров), который в 2017 году обеспечил начало перевалки высококачественного дизельного топлива с заводов России через порт Новороссийск. Проекты "Север-15" и "Север-25" затронули расширение и реконструкцию трубопроводов от Татарстана до Ленинградской области, в 2018 году компания завершила работы по увеличению производительности трубопроводной системы с обеспечением перевалки дизельного топлива через порт Приморск до 25 миллионов тонн в год.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В центральной части России, в Московской, Рязанской и Нижегородской областях перепрофилирована, реконструирована и построена транспортная инфраструктура для увеличения поставок авиатоплива в аэропорты Московского авиаузла, увеличения поставок нефти на Московский НПЗ, завершается модернизация наливных станций Московского Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода.

Подводя итоги проделанной работы, хочется отметить, что все проекты по-своему уникальны как с организационной, так и с технической точки зрения, но их реализация была бы невозможна без непосредственного участия каждого работника "Транснефти", подрядных организаций, поставщиков оборудования и материалов, проектировщиков, работников строительного и авторского надзора. Накопленный компанией "Транснефть" опыт играет важную роль в совершенствовании организации строительного производства на объектах компании и позволяет уверенно планировать и реализовывать перспективные проекты.

Инфографика "РГ"
Экономика Отрасли Нефть и газ
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