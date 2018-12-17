Постановление "О наведении порядка в праздновании юбилеев" комментирует научный сотрудник Института российской истории РАН Виталий Тихонов.

Что такого необычного для советской действительности случилось в 1958 году, если появилось такое постановление?

Виталий Тихонов: Попытки упорядочить эти торжества началась не в 1958-м. К примеру, в постановление от апреля 1941-го уже рассказывалось про то, что можно отмечать 25-, 50-летие и столетие каких-то организаций, а если речь идет о важных людях, то только 50-летие и дальше плюс десять. Дело в том, что начиная с конца 30-х годов, а особенно в послевоенное время Советский Союз захлестнула настоящая юбилеемания. Советская власть в десятилетие позднего сталинизма сама провоцировала это явление. В 1937 году - сто лет со дня смерти Пушкина. А после войны - просто череда, условно говоря, круглых дат: и 800-летие Москвы, и 225-летие Академии наук, 300 лет воссоединения Украины с Россией. Юбилейная волна захлестнула всю страну. Она становится не то чтобы уж совсем не контролируемая, но явно выходит за все дозволенные рамки. Почему это происходит? Вал праздников, торжеств и других мероприятий был притянут к датам. Народ смекнул, что из дат можно получить выгоду, и начинает "юбилеями" активно пользоваться. Особенно это касается союзных и автономных республик. Скажем, 30 лет местному образованию или какой-либо промышленности...

Народ смекнул, что из дат можно получить выгоду, и начинает "юбилеями" активно пользоваться. Что по большому счету постепенно выводит юбилеи из сакрального поля в более рациональное

Что в советское время можно было получить "с юбилея"?

Виталий Тихонов: Во-первых, хороший пиар через прессу, что дает местным руководителям карьерный трамплин. Во-вторых, финансовые вливания. В 50-е годы отделы ЦК просто заваливают просьбами и предложениями отпраздновать тот или иной юбилей.

Как 21 декабря 1949 года 70-летний юбилей отмечал Сталин?

Виталий Тихонов: С помпой. Под выставку подарков, на минуточку, "расчистили" территорию в Музее Пушкина. Скромным этот юбилей назвать трудно. Однако с чем сравнивать? Если с празднованием 800-летия Москвы, то, да, его отмечали скромнее. Но отмечу любопытный момент. 800-летие Москвы - это 1947 год. А значит, и очередное десятилетие революции. И возникает ситуация, когда исторический праздник отмечается с гораздо большей помпой, чем революционный. Это отражает общий послевоенный патриотически-консервативный поворот, когда ценности истории затмевают ценности революции. По большому счету Хрущев постепенно выводит юбилеи из сакрального поля в более рациональное.

Взгляд психолога

Зачем мы все празднуем

Сергей Алексеев, психолог:

- Нам всем очень важно положительное отношение к самому себе. Юбилей - это такой способ собрать в одну папочку разбросанные во времени достижения и повод потуже ее набить, он как будто спрессовывает наши достижения. И в этом смысле празднование юбилея можно назвать психотерапией. Человек оглядывается на пройденное, видит, что за прошедшие 30 лет творческой жизни сделано много, и даже можно этим гордиться, и таким образом у него появляется возможность аккумулировать ресурсы для самоуважения. Обычно юбилеи отмечают люди коммуникабельные и социализированные, ведь жанр юбилея предполагает, что юбиляр не просто купил бутылочку хорошего вина и сам с собой выпил. Но есть категория людей, которые вынуждены отмечать юбилеи вне зависимости от особенностей характера. Например, "звезды". Общественный статус часто вынуждает их отмечать, возможно, уже ненавистные им юбилеи. Так устроен человек, что он придает значимость повторяющимся событиям, люди склонны видеть в этом много смысла. Могут ли раздражать юбилеи? Конечно могут. Особенно когда они нарушают баланс удовольствий и будничной жизни. И здесь одни люди живут по принципу компенсации - да, моя жизнь меня особо не радует, но я устрою себе праздник. А другие настолько не удовлетворены собой или своей жизнью, что чужой праздник начинает злить и раздражать.

Деньги

Выплаты по поводу

В справочной столичного МФЦ "РГ" рассказали, что сегодня существуют единовременные выплаты юбилярам супружеской жизни. В этом году, к примеру, юбиляры с 50-летним стажем супружеской жизни могут получить 20 тысяч рублей. Для этого нужно обратиться в отдел соцзащиты не ранее чем за месяц до исполнения круглой даты. В следующие свадебные юбилеи - в 55 и в 60 лет совместной жизни - супруги могут получить от государства 25 тысяч рублей. Ну а самые крепкие пары, которые смогли прожить друг с другом 65 лет, могут получить 30 тысяч рублей. К юбилейному дню рождения государственных выплат не полагается, но юбиляра может премировать работодатель.

Стоимость юбилея, конечно же, зависит от финансовых возможностей и запросов юбиляра. В эпоху потребительства и удовольствий жаждущим громкого праздника и роскоши на помощь приходят многочисленные "ивент-агентства", специализирующиеся на организации праздников. В одном из таких московских агентств "РГ" рассказали, что "цена вопроса" зависит от пожеланий клиента, даты, количества гостей. К примеру, банкетное меню на человека в среднем обойдется в 4000 рублей. Стоимость развлекательной программы начинается от 200 тысяч. 31 декабря празднование юбилея будет стоить дороже. Что касается звезд, то на удовольствие придется не только потратить кучу денег, но и запастись изрядным терпением. По словам представителя агентства, чаще всего юбиляры вынуждены подстраиваться под "звездный" график.

Взгляд режиссера

Алексей Герман-младший, кинорежиссер:

- Юбилеи, как повод вспомнить человека, напомнить о нем, мне кажется, важны. Они становятся инструментом нашей культурной идентичности, это, если хотите, в определенной степени - культурная самозащита нации. Но такие поводы должны давать серьезные, большие ученые, художники, политические деятели. Юбилеи людей от шоу-бизнеса мне глубоко не интересны. Шоу-бизнес, конечно, никуда не исчезнет, но из этого точно не надо делать всенародные праздники.

Меня, правда, в последнее время начинает беспокоить, что мы вспоминаем людей, возраст которых перевалил за вторую половину своего жизненного пути, и меньше говорим о молодых. А когда я смотрю, как устроена американская модель… Не подумайте, это не принуждение к любви к Америке, ее можно любить и не любить, американцы не лучше и не хуже нас, просто другие, я от многого у них не в восторге, но одну вещь они делают правильно. Они создают моду на то, чтобы быть умным, становиться ученым, изобретателем. Они очеловечивают своих умников. Посмотрите основные американские сериалы, которые смотрят миллионы людей. Например, самый популярный сериал "Теория большого взрыва" - о молодых физиках. Комедия, но с какой приязнью и с каким интересом к ним сделанная.

Я считаю, что нам нужно отмечать юбилеи, оглядываться в прошлое, но нам нужно создавать и будущих юбиляров - а для этого надо создавать "общество умных". А мы в медиапространстве, если честно, маловато занимаемся пропагандой - молодых талантов в самых разных областях. Умная, художественная, многосторонняя пропаганда всегда кстати.

Подготовила Елена Яковлева

Взгляд журналиста

История как бренд

Юбилеи отмечают не только люди, но и города. Похоже, что заразительным примером для многих стала столица Татарстана - Казань, в 2005 году отметившая свое 1000-летие. Юбилей стал успешным для республики историко-экономическим проектом и дал старт другим городам, пожелавшим срочно состариться ради собственного брендирования, развития туризма и получения из бюджета средств на "Дни городов". Такие города, как Челябинск, Ставрополь, Оренбург, Златоуст, и еще четыре-пять десятков попытались переписать свое летоисчисление: вести его не с момента строительства крепостей, а с момента подписания царских указов. А это разница в полвека, иногда, как в случае с Омском, в 75 лет, с Владивостоком - больше 114 лет. Кстати, с последующим переносом населенных пунктов в другие места. Так постепенно местный патриотизм и чувство малой родины незаметно обрели очертания юбилейных лихорадок и торга за бюджет празднеств. И такие юбилеи сегодня в самом деле требуют упорядочения.

В 90-х годах страну накрыла волна корпоративных юбилеев. Немного смешно звучали юбилейные слоганы "Пять лет на рынке". Информационная пыль от всего этого трансформировалась в знаменитые "корпоративы" и парад юбилеев "фирм" и "фирмочек". Они, таким образом, метили территорию новой эпохи и столбили за собой место под ее солнцем. Так одна малоизвестная компания отметила "юбилей" - аж пятилетие - с размахом: выездным корпоративом на турецкое Средиземноморье и угощением для партнеров и СМИ в гурманских ресторанах Москвы. Но оплачивала юбилейное удовольствие из своего кармана.

Подготовил Владимир Емельяненко

Опрос "РГ"

Мы попросили наших читателей высказать свое мнение о юбилеях. Выяснилось, что многие настроены категорично. К примеру, Павел Гондилов пишет: "Не пойму, зачем их отмечать!" А Валентина Шильникова, считает, что "юбилей - это ярмарка тщеславия". Пользователь "Мира Ванова" пишет, что даже свои дни рождения не празднует. Но что касается юбилеев знаменитостей, она уверена, что "их может заставить окружение": "любители гульнуть рыщут в поисках каких-либо юбиляров, чтобы самим погулять". Юзер с ником "Александра Пушкина" считает, что нужно реже показывать "по ящику юбилеи" и чаще говорить "о насущных проблемах людей". Но есть и те, кому юбилеи не надоели. Самым запоминающимся юбилеем они считают встречу "миллениума" - 2000 года.

Подготовила Татьяна Владыкина

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"