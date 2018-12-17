Смысл постановления 60-летней давности - остановить парад сплошных юбилеев "предприятий, учреждений, обществ, ... и отдельных лиц", часто независимые от реальных заслуг "юбиляров" перед государством и народом. Еще государство, видимо, хотело силой распоряжения остановить желание праздновать незначимые события за бюджетный счет. А также избавиться от объявления публичными юбилярами малозаметных людей и малозначащих событий.
Помимо стремления придать юбилеям высокий статус, а также добиться экономии казенных средств, вероятно, сказалась и меняющаяся в постсталинское время общественная атмосфера. В Оттепель людям стало понятно, что "звезды" на культурном и гражданском небосклоне может зажигать само общество, и что общественное мнение - это реальная сила. А юбилей - хороший повод представить публике в самом деле достойных людей и вспомнить о значимых событиях.
Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР
от 12.12.1958 N 1361
О наведении порядка в праздновании юбилеев
ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что за последнее время допускаются многочисленные факты проведения юбилеев предприятий, учреждений, обществ, учебных заведений и отдельных лиц в произвольные сроки и часто независимо от заслуг юбиляров перед государством и народом. Нередко юбилейные даты определяются вообще неправильно. Для того, например, чтобы отметить юбилей некоторых заново построенных за годы Советской власти крупных предприятий, срок их существования искусственно увеличивается за счет добавления истории небольших мастерских, на месте которых позднее возникло то или иное крупное предприятие. Таким путем необоснованно и произвольно устанавливаются всякого рода юбилейные даты.
Известно, что после Великого Октября наша партия вырастила и воспитала замечательные многочисленные кадры партийных, государственных, хозяйственных, военных, научных, общественных, культурных и других деятелей. В стране за эти годы построены десятки тысяч первоклассных заводов, фабрик, электростанций, научных учреждений, высших учебных заведений, созданы новые отрасли народного хозяйства, и если отмечать юбилеи, которые теперь наступают у этих организаций и многих деятелей, то пришлось бы стать на путь сплошных юбилейных празднеств.
Однако многие партийные и советские органы не учитывают этого и вместо того, чтобы скромно отметить по заслугам в местной печати или на собрании коллектива ту или иную юбилейную дату, стремятся придать почти каждому юбилею всесоюзное или республиканское значение и провести его празднование в широком масштабе, с большой пышностью. Для проведения юбилеев создаются юбилейные комитеты и комиссии, которые разрабатывают обширные мероприятия, приглашают многочисленных гостей, в том числе и из зарубежных стран, принимают решения о выпуске всякого рода юбилейных медалей, значков, почтовых марок, юбилейных сборников, широко рекламируют юбилеи в печати, устраивают выставки, производят киносъемки, приобретают за государственный счет подарки юбилярам и гостям, отвлекают многих людей на подготовку юбилейных торжеств. Партийные органы не только не пресекают подобного растранжиривания государственных и общественных средств, но нередко сами обязывают советские органы выделять значительные денежные суммы на эти цели, хотя в подавляющем большинстве случаев можно было бы посоветовать не проводить того или иного юбилея или отметить его скромно, на личные средства, без затраты средств общественных организаций.
В ЦК КПСС и Совет Министров СССР поступают многочисленные просьбы от партийных, советских, хозяйственных, общественных организаций и отдельных лиц о награждении орденами, медалями, о премировании работников и выделении средств в связи с проведением различных юбилеев.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают подобное положение ненормальным и обращают внимание партийных, советских, хозяйственных, научных и общественных организаций на то, что увлечение проведением юбилеев каждой организации, предприятия, учреждения, отдельных деятелей без достаточных оснований является ненужным самолюбованием и зазнайством, приводит к недопустимому расточительству государственных средств.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют:
1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы КПСС, Советы Министров союзных и автономных республик, обл(край)исполкомы устранить недостатки, отмеченные в настоящем Постановлении, и навести строгий порядок в проведении юбилеев.
2. Установить, что памятные даты исторических событий, юбилеи массовых общественных организаций, отдельных крупных предприятий, научных учреждений и учебных заведений отмечаются только с разрешения ЦК КПСС и Совета Министров СССР при наличии особо выдающихся достижений или важного значения событий в истории нашего государства. Юбилей в таких случаях отмечается в дни пятидесятилетия, столетия и далее через пятьдесят лет со дня существования организации или свершения события.
3. Юбилей выдающихся партийных, государственных и общественных деятелей, выдающихся представителей науки, культуры, героев труда, а также чествование памяти великих людей, прославивших нашу Родину своей государственной деятельностью, открытиями и достижениями в области науки, техники, литературы и искусства, могут отмечаться, если это будет признано необходимым, с разрешения ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Юбилейной датой для отдельных лиц считать пятидесятилетие со дня рождения или другое последующее затем десятилетие.
4. ЦК КПСС и Совет Министров СССР подчеркивают, что юбилеи необходимо отмечать скромно, с участием местной общественности, как правило, без расходования средств государственных и общественных организаций. Юбилейную дату того или иного деятеля можно также отмечать за счет личных средств.
5. Привлекать к строгой партийной ответственности лиц, виновных в незаконном расходовании государственных средств и средств общественных организаций на проведение юбилейных торжеств, а Комиссиям советского контроля Совета Министров СССР и Советов Министров союзных республик - взыскивать с организаторов юбилейных торжеств понесенные государственными, общественными организациями расходы.
6. Признать утратившими силу ранее принятые Постановления: Совнаркома СССР от 1 декабря 1925 года "О порядке разрешения празднования юбилеев", Совнаркома СССР от 20 апреля 1926 года "О разъяснении Постановления СНК СССР от 1 декабря 1925 года о порядке разрешения празднования юбилеев", Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 10 апреля 1941 года "О порядке празднования юбилеев", ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 мая 1956 года "О порядке празднования юбилеев".
7. Обязать партийные органы ознакомить с настоящим Постановлением руководителей и секретарей первичных партийных организаций предприятий, учреждений, учебных заведений, хозяйственных, советских и общественных организаций.
Центральный Комитет КПСС
Совет Министров СССР
Источник (документ предоставлен КонсультантПлюс)
Какая дата - круглая?
Павел Владимирович, мы привычно отмечаем разного рода знаменательные даты, иногда всей страной, чаще - в узком кругу родных или друзей. А откуда пошла эта привычка?
Павел Крашенинников: Традиция отмечать праздники, обычно кратные какому-либо "круглому" числу лет, например, пять, десять, пятьдесят и т. д., известна с незапамятных времен. Еще в Библии упоминается "год свободы", который наступал после "семи седьмиц", или семи семилетий, то есть каждый пятидесятый год. В этот год рабы получали свободу, должникам прощались долги, а проданные земли возвращались прежним владельцам.
Но само слово "юбилей" пошло от имени конкретного человека. Знатный римлянин Юбилей, когда ему исполнилось 50 лет, устроил, как у нас говорится, пир на весь мир. Событие получило столь широкое звучание, что со временем все празднества по случаю 50-й годовщины какого-либо важного события стали именовать "юбилеями". Скажем, католическая церковь отмечала сначала каждые 100, затем 50, а уже позднее 25 лет, когда для прихожан открывались особые, "святые врата" в храме. Монархи стали отмечать круглые даты своего царствования, а государства - со дня основания. Скажем, в нашей истории широко отмечалось 1000-летие Руси, в честь этого события в Великом Новгороде воздвигнут величественный памятник и при этом очень красивый.
Ничего плохого в юбилеях нет, у людей должны быть не только трудовые будни, но и праздники. Вот только как часто, существуют ли какие-либо установленные сроки и правила для памятного веселья?
Павел Крашенинников: Юбилеи - это все-таки в большей мере дань традициям, а традиции по-разному складывались в разные времена и в разных странах. Наиболее устоявшиеся во всем цивилизованном мире - это привычка отмечать 25, 50, 100 лет со дня какого-либо важного события или рождения человека. Попытки узаконить юбилеи предпринимались не один раз, но без особого успеха. Разве можно запретить человеку отмечать свой день рождения тогда, когда он захочет?
60 лет назад в СССР была предпринята попытка ввести юбилейные торжества в определенные рамки. Специальное постановление ЦК КПСС и Совета министров установило довольно жесткие сроки памятных дат: 50-летие, 100-летие и далее - через 50 лет. Почему?
Павел Крашенинников: Главная причина тогда была в ином. 1958 год - это время после развенчания "культа личности", возглавлявший страну Хрущев искоренял "наследие сталинизма". Считали, что по примеру вождя и в центре, и на местах, стало слишком много торжеств и восхвалений, причем за государственный счет. Правда, к концу правления Никиты Сергеевича фанфары зазвучали едва ли еще не громче.
Сегодня то постановление уже не действует?
Павел Крашенинников: Нет, не действует. И мы не придерживаемся установленных в нем норм.
Если посмотреть на юбилеи сегодня, то они проходят с таким размахом, что снимают дворцы в Европе, словно грядет последний день Помпеи...
Павел Крашенинников: Если торжества за свой счет, то празднуйте на здоровье. Плохо, когда пытаются организовать веселый фуршет под видом годовщины предприятия, поселка или города на бюджетные средства. Лучше пустить их на благоустройство, а праздник отметить скромно, но торжественно, или как уж получится. В наше время отмечают, как правило, 25- и 50-летие со времени какого-либо важного случая.
Торжество как узаконенный пиар
Что такого необычного для советской действительности случилось в 1958 году, если появилось такое постановление?
Виталий Тихонов: Попытки упорядочить эти торжества началась не в 1958-м. К примеру, в постановление от апреля 1941-го уже рассказывалось про то, что можно отмечать 25-, 50-летие и столетие каких-то организаций, а если речь идет о важных людях, то только 50-летие и дальше плюс десять. Дело в том, что начиная с конца 30-х годов, а особенно в послевоенное время Советский Союз захлестнула настоящая юбилеемания. Советская власть в десятилетие позднего сталинизма сама провоцировала это явление. В 1937 году - сто лет со дня смерти Пушкина. А после войны - просто череда, условно говоря, круглых дат: и 800-летие Москвы, и 225-летие Академии наук, 300 лет воссоединения Украины с Россией. Юбилейная волна захлестнула всю страну. Она становится не то чтобы уж совсем не контролируемая, но явно выходит за все дозволенные рамки. Почему это происходит? Вал праздников, торжеств и других мероприятий был притянут к датам. Народ смекнул, что из дат можно получить выгоду, и начинает "юбилеями" активно пользоваться. Особенно это касается союзных и автономных республик. Скажем, 30 лет местному образованию или какой-либо промышленности...
Что в советское время можно было получить "с юбилея"?
Виталий Тихонов: Во-первых, хороший пиар через прессу, что дает местным руководителям карьерный трамплин. Во-вторых, финансовые вливания. В 50-е годы отделы ЦК просто заваливают просьбами и предложениями отпраздновать тот или иной юбилей.
Как 21 декабря 1949 года 70-летний юбилей отмечал Сталин?
Виталий Тихонов: С помпой. Под выставку подарков, на минуточку, "расчистили" территорию в Музее Пушкина. Скромным этот юбилей назвать трудно. Однако с чем сравнивать? Если с празднованием 800-летия Москвы, то, да, его отмечали скромнее. Но отмечу любопытный момент. 800-летие Москвы - это 1947 год. А значит, и очередное десятилетие революции. И возникает ситуация, когда исторический праздник отмечается с гораздо большей помпой, чем революционный. Это отражает общий послевоенный патриотически-консервативный поворот, когда ценности истории затмевают ценности революции. По большому счету Хрущев постепенно выводит юбилеи из сакрального поля в более рациональное.
Зачем мы все празднуем
Сергей Алексеев, психолог:
- Нам всем очень важно положительное отношение к самому себе. Юбилей - это такой способ собрать в одну папочку разбросанные во времени достижения и повод потуже ее набить, он как будто спрессовывает наши достижения. И в этом смысле празднование юбилея можно назвать психотерапией. Человек оглядывается на пройденное, видит, что за прошедшие 30 лет творческой жизни сделано много, и даже можно этим гордиться, и таким образом у него появляется возможность аккумулировать ресурсы для самоуважения. Обычно юбилеи отмечают люди коммуникабельные и социализированные, ведь жанр юбилея предполагает, что юбиляр не просто купил бутылочку хорошего вина и сам с собой выпил. Но есть категория людей, которые вынуждены отмечать юбилеи вне зависимости от особенностей характера. Например, "звезды". Общественный статус часто вынуждает их отмечать, возможно, уже ненавистные им юбилеи. Так устроен человек, что он придает значимость повторяющимся событиям, люди склонны видеть в этом много смысла. Могут ли раздражать юбилеи? Конечно могут. Особенно когда они нарушают баланс удовольствий и будничной жизни. И здесь одни люди живут по принципу компенсации - да, моя жизнь меня особо не радует, но я устрою себе праздник. А другие настолько не удовлетворены собой или своей жизнью, что чужой праздник начинает злить и раздражать.
Выплаты по поводу
В справочной столичного МФЦ "РГ" рассказали, что сегодня существуют единовременные выплаты юбилярам супружеской жизни. В этом году, к примеру, юбиляры с 50-летним стажем супружеской жизни могут получить 20 тысяч рублей. Для этого нужно обратиться в отдел соцзащиты не ранее чем за месяц до исполнения круглой даты. В следующие свадебные юбилеи - в 55 и в 60 лет совместной жизни - супруги могут получить от государства 25 тысяч рублей. Ну а самые крепкие пары, которые смогли прожить друг с другом 65 лет, могут получить 30 тысяч рублей. К юбилейному дню рождения государственных выплат не полагается, но юбиляра может премировать работодатель.
Стоимость юбилея, конечно же, зависит от финансовых возможностей и запросов юбиляра. В эпоху потребительства и удовольствий жаждущим громкого праздника и роскоши на помощь приходят многочисленные "ивент-агентства", специализирующиеся на организации праздников. В одном из таких московских агентств "РГ" рассказали, что "цена вопроса" зависит от пожеланий клиента, даты, количества гостей. К примеру, банкетное меню на человека в среднем обойдется в 4000 рублей. Стоимость развлекательной программы начинается от 200 тысяч. 31 декабря празднование юбилея будет стоить дороже. Что касается звезд, то на удовольствие придется не только потратить кучу денег, но и запастись изрядным терпением. По словам представителя агентства, чаще всего юбиляры вынуждены подстраиваться под "звездный" график.
Алексей Герман-младший, кинорежиссер:
- Юбилеи, как повод вспомнить человека, напомнить о нем, мне кажется, важны. Они становятся инструментом нашей культурной идентичности, это, если хотите, в определенной степени - культурная самозащита нации. Но такие поводы должны давать серьезные, большие ученые, художники, политические деятели. Юбилеи людей от шоу-бизнеса мне глубоко не интересны. Шоу-бизнес, конечно, никуда не исчезнет, но из этого точно не надо делать всенародные праздники.
Меня, правда, в последнее время начинает беспокоить, что мы вспоминаем людей, возраст которых перевалил за вторую половину своего жизненного пути, и меньше говорим о молодых. А когда я смотрю, как устроена американская модель… Не подумайте, это не принуждение к любви к Америке, ее можно любить и не любить, американцы не лучше и не хуже нас, просто другие, я от многого у них не в восторге, но одну вещь они делают правильно. Они создают моду на то, чтобы быть умным, становиться ученым, изобретателем. Они очеловечивают своих умников. Посмотрите основные американские сериалы, которые смотрят миллионы людей. Например, самый популярный сериал "Теория большого взрыва" - о молодых физиках. Комедия, но с какой приязнью и с каким интересом к ним сделанная.
Я считаю, что нам нужно отмечать юбилеи, оглядываться в прошлое, но нам нужно создавать и будущих юбиляров - а для этого надо создавать "общество умных". А мы в медиапространстве, если честно, маловато занимаемся пропагандой - молодых талантов в самых разных областях. Умная, художественная, многосторонняя пропаганда всегда кстати.
Подготовила Елена Яковлева
История как бренд
Юбилеи отмечают не только люди, но и города. Похоже, что заразительным примером для многих стала столица Татарстана - Казань, в 2005 году отметившая свое 1000-летие. Юбилей стал успешным для республики историко-экономическим проектом и дал старт другим городам, пожелавшим срочно состариться ради собственного брендирования, развития туризма и получения из бюджета средств на "Дни городов". Такие города, как Челябинск, Ставрополь, Оренбург, Златоуст, и еще четыре-пять десятков попытались переписать свое летоисчисление: вести его не с момента строительства крепостей, а с момента подписания царских указов. А это разница в полвека, иногда, как в случае с Омском, в 75 лет, с Владивостоком - больше 114 лет. Кстати, с последующим переносом населенных пунктов в другие места. Так постепенно местный патриотизм и чувство малой родины незаметно обрели очертания юбилейных лихорадок и торга за бюджет празднеств. И такие юбилеи сегодня в самом деле требуют упорядочения.
В 90-х годах страну накрыла волна корпоративных юбилеев. Немного смешно звучали юбилейные слоганы "Пять лет на рынке". Информационная пыль от всего этого трансформировалась в знаменитые "корпоративы" и парад юбилеев "фирм" и "фирмочек". Они, таким образом, метили территорию новой эпохи и столбили за собой место под ее солнцем. Так одна малоизвестная компания отметила "юбилей" - аж пятилетие - с размахом: выездным корпоративом на турецкое Средиземноморье и угощением для партнеров и СМИ в гурманских ресторанах Москвы. Но оплачивала юбилейное удовольствие из своего кармана.
Подготовил Владимир Емельяненко
Мы попросили наших читателей высказать свое мнение о юбилеях. Выяснилось, что многие настроены категорично. К примеру, Павел Гондилов пишет: "Не пойму, зачем их отмечать!" А Валентина Шильникова, считает, что "юбилей - это ярмарка тщеславия". Пользователь "Мира Ванова" пишет, что даже свои дни рождения не празднует. Но что касается юбилеев знаменитостей, она уверена, что "их может заставить окружение": "любители гульнуть рыщут в поисках каких-либо юбиляров, чтобы самим погулять". Юзер с ником "Александра Пушкина" считает, что нужно реже показывать "по ящику юбилеи" и чаще говорить "о насущных проблемах людей". Но есть и те, кому юбилеи не надоели. Самым запоминающимся юбилеем они считают встречу "миллениума" - 2000 года.
Подготовила Татьяна Владыкина
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"