Атом на плаву пережил энергопуск

На плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов", который находится сейчас в Мурманске, одна из двух реакторных установок выведена на энергетический уровень мощности - 10 процентов от номинальной. Это важный и давно ожидаемый шаг на пути создания первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции - ПАТЭС.

По тем же названием - "Академик Ломоносов" - она должна быть введена в строй осенью 2019-го в порту Певек на Камчатке. С лета прошлого года там ускоренными темпами готовят для этого причальные сооружения, защитный мол и береговую инфраструктуру. А сердце станции - плавучий энергоблок, сокращенно ПЭБ - в апреле-мае нынешнего года был переведен с Балтийского завода в Петербурге на базу "Атомфлота" в Мурманск. И тут, еще до наступления полярной ночи, была выполнена операция N1 - загружено ядерное топливо в оба реактора ПЭБ.

Вслед за тем начались комплексные испытания ядерной энергоустановки. Они продлятся до весны 2019 года. Основная задача - убедиться, что "Академик Ломоносов" готов не только к буксировке по Северному морскому пути, но и к промышленной эксплуатации в составе первой в мире плавучей АЭС.

Тем временем

Международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards удостоился коммуникационный проект "Росатома" под названием "Большая прогулка", приуроченный к переводу ПЭБ "Академик Ломоносов" из Петербурга в Мурманск. Акция, напомним, привлекла широкое внимание зарубежных СМИ. Ее отметили в номинации "Лучший проект, соответствующий международным стандартам".