Британский телеканал BBC уличили в целенаправленном сборе любых фактов, которые можно было бы преподнести общественности как доказательство якобы причастности России к антиправительственным демонстрациям во Франции. Речь идет о признании корреспондента русской службы BBC Ольги Ившиной коллеге-стрингеру в том, что руководство телеканала требует от сотрудников любых свидетельств "руки Москвы" в акциях протеста "желтых жилетов".

В этой переписке сотрудница Би-би-си признается, что "редакция требует от нее крови". Фото: Россия 1

В переписке, опубликованной агентством РИА Новости, она допытывается у коллеги, можно ли имеющиеся факты хоть как-то выдать за "российский след". Например, предполагает: "А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо? Может, они ("желтые жилеты". - "РГ") там котлеты массово едят например". Затем интересуется участием в акциях ультраправых, которых можно было бы "притянуть к (Владимиру) Путину". После нескольких таких предположений она признается: "Я ищу углы, да. Ну, редакция требует крови, че" (сохранены орфография и пунктуация оригинала. - "РГ").

Акции протеста в крупных городах Франции продолжаются с середины ноября и, как признают подавляющее большинство западных специалистов, вызваны внутренними причинами, включая дороговизну жизни, увеличение налогов и рост цен на автомобильное топливо. Но часть западных комментаторов, следуя модному тренду, во всем винит Россию и выискивает любые тому подтверждения. И отсутствие каких-либо свидетельств не смущает британскую BBC и ей подобных. Ведь, как сообщила французская Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник в спецслужбах, их расследование не смогло выявить никаких признаков причастности России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Россия 24" напомнила о том, как британские власти регулярно пытаются навесить ярлык пропагандистов на российскую прессу. По ее мнению, действия BBC стали проявлением цинизма, поскольку телеканал всегда "пропагандировал непредвзятый и независимый подход, профессионализм в качестве кредо издания".