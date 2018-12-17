В Мексике беспилотник едва не сбил пассажирский Boeing 737

Desde Tijuana nos hacen llegar estas imágenes del Radomo de un B737 de Aeromexico en Tijuana.



Nuestra fuente indica que se trató de un impacto a un dron en la aproximación final. pic.twitter.com/YJhKVGKY4W — FsMex.com (@FsMexcom) 12 декабря 2018 г.

В Мексике службы авиабезопасности устанавливают обстоятельства инцидента с пассажирским лайнером Boeing 737, который едва не потерпел катастрофу при заходе на посадку. Экспертам предстоит установить, кто врезался в носовой обтекатель самолета: птица или беспилотный летательный аппарат.

Инцидент с Boeing-737, выполнявшим рейс из Гвадалахары в Тихуану, произошел 12 декабря. При заходе на посадку пилоты ощутили сильный удар в корпус воздушного судна.

"Специалисты уже прослушали запись с бортового самописца самолета, на которой пилоты самолета сперва быстро обменялись мнениями о громком звуке удара, а затем попросили диспетчера в аэропорту посмотреть, поврежден ли головной обтекатель лайнера", - сообщает агентство Bloomberg.

Несмотря на значительные повреждения самолет сел благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали.