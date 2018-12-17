Бюджет Беларуси на 2019 год сформирован по консервативному сценарию

Номинальный объем белорусского бюджета, по словам министра финансов страны Максима Ермоловича, "по сравнению с текущим годом не увеличится". Он уточнил, что годовой финансовый план "сформирован исходя из консервативного сценария работы экономики".

По словам министра, которого цитирует БЕЛТА, уже в рамках бюджета, который будет представлен на рассмотрение парламентариям, заложена определенная экономия по всем направлениям. Он сверстан "по достаточно жесткому сценарию развития экономики. Но это не означает, что будет снижено качество бюджетных услуг", - заверил финансист. Наоборот, бюджет традиционно сохраняет свою социальную направленность, а расходования по ней увеличивается, по словам Ермоловича, темпами, вдвое превышающими уровень инфляции. "Мы ожидаем, что по основным статьям бюджета, как здравоохранение, образование, социальная политика, рост расходов будет в реальном выражении составлять 6-7%", - уточнил он. "Вместе с Фондом социальной защиты населения на различные виды социальных расходов будет направляться более 60% всех средств, которыми располагает государство. Это достаточно большой объем ресурсов", - подчеркнул министр.

Он дал понять, что бюджет адаптирован и к негативному сценарию не завершившихся еще в рамках Союзного государства переговоров о возможной компенсации за реализуемый налоговый маневр в нефтяной сфере. "В доходах бюджета уже заложены потери, связанные с этим налоговым маневром, которые составляют более Br600 млн в 2019 году".

Член правительства не исключает, что если будет принято решение о перечислении Беларуси определенной компенсации, то эти доходы будут зачисляться в резервный фонд и направляться по решению президента на реализацию конкретных задач. "Это рост благосостояния граждан, реализация инфраструктурных проектов, погашение государственного долга", - резюмировал Максим Ермолович.