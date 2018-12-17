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17.12.2018 23:03
Рубрика: Экономика

Объявили выходные дни

ЦБ приступил к продаже Азиатско-Тихоокеанского банка
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск №7747 (284)
Банк России запустил процесс продажи первого санированного банка из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) - Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Его покупкой интересовались уже несколько инвесторов, среди которых нет госбанков. ЦБ не исключает, что продажей АТБ есть шансы окупить затраты (или хотя бы их большую часть) на его оздоровление, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев.

Регулятор будет продавать АТБ на аукционе, параметры которого были объявлены накануне. Это будет открытый аукцион в электронной форме с понижением стартовой цены продажи, он состоится 14 марта 2019 года на торговой площадке "Сбербанк-АСТ", говорится в релизе ЦБ. Первоначальная цена, с которой начнется снижение, составит 9,857 миллиарда рублей. При этом Банк России не готов продавать АТБ дешевле шести миллиардов рублей, уточнил Поздышев.

В регуляторе подчеркивают, что финансовое состояние АТБ стабилизировано, сформирован новый капитал, прекращен отток средств клиентов, восстановлена платежеспособность и обеспечена стабильная доходность. После докапитализации на девять миллиардов рублей чистый операционный доход АТБ за 11 месяцев этого года составил 8,6 миллиарда рублей, месячная прибыль банка равняется примерно 300 миллионам рублей, конкретизировал Поздышев. По его словам, АТБ удалось вернуть и почти всех клиентов.

Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка на официальном уровне проявили уже минимум три инвестора, среди которых есть один иностранный

Пакет акций АТБ, принадлежащих Банку России, планируется предложить на аукционе одним лотом. Учитывая, что речь идет о банке средней величины (62-е место по активам), ЦБ допускает, что покупатель в итоге может быть один. По словам Поздышева, об интересе к конкурсу на данный момент письменно заявляли минимум три частных инвестора, среди которых один иностранный. Есть даже шансы, что ЦБ по итогам аукциона сможет окупить собственные затраты на санацию АТБ, но они небольшие, поскольку сейчас банки редко покупаются за капитал, сказал Поздышев. Хорошим результатом в Банке России будут считать возврат более чем половины затрат.

Фото: REUTERS
Банк России решил повысить стоимость денег в экономике

АТБ начал санироваться в апреле 2018 года, при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не объявлялся, банк продолжает работать. Так, Банк России подчеркивал региональную значимость АТБ для регионов Сибири и Дальнего Востока.

Проблемы у АТБ начались в конце 2016 года, когда была отозвана лицензия у его "дочки" - "М2М Прайвет банка". После регулятор предписал АТБ досоздать до 2018 года резервы почти на девять миллиардов рублей. За весь 2017 год банк смог досоздать резервов на 75 процентов этой суммы, а в годовой отчетности уже выражалось сомнение о его непрерывной деятельности.

Весной 2018 года выяснилось, что в отделениях АТБ клиентам продавались векселя родственной структуры. Этот процесс приобрел форму финансовой пирамиды, констатировали тогда в Банке России. После этого ЦБ взял банк на санацию в ФКБС, проводящуюся через прямые инвестиции в капитал.

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