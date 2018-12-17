Чем грозит рижскому мэру громкий криминальный скандал

Не прошло и десяти дней после того, как на конгрессе партии европейских социалистов (PES) в португальской столице рижский мэр Ушаков примерял мантию европейских градоначальников, которую ему доверили коллеги социал-демократы, как в родных Пенатах оппозиция уже готовится отправить его в отставку.

Еще год назад, после того, как на выборах тандем Ушакова-Америкса получил только 32 мандата из 60, эксперты прогнозировали конец легкой жизни у руководителей города. И как в воду глядели.

Гроза не по сезону в зимней столице прогремела в конце прошлой недели. Скандал разгорелся после информации криминальной полиции об участии руководителя рижской Думы и партии "Согласие" в возможных коррупционных схемах в транспортном предприятии "Ригас Сатиксме".

Первым белые флаги поражения выбросила правая рука градоначальника - Андрис Америкс. Он даже публично признал, что в жизни каждого политика наступает момент, когда главным становится вопрос репутации. "Я не хочу оправдываться за то, чего не делал", - сказал подавший 17 декабря в отставку вице-мэр, у которого, как уже сообщали местные информационные порталы, были проведены обыски по месту жительства. Вполне возможно, допускают аналитики, что это и послужило толчком для принятия сподвижником Ушакова непростого решения. Действительно, лучше спокойная жизнь, чем допросы и обыски.

Но свято место, как известно, пустовать не любит. По сведениям компетентного портала, его место займет нынешний глава мэрского комитета городской собственности Олег Буров.

Ну а сам популярный герой многолетних радиоэфиров "Голос Америкса" категорически отрицает свою причастность к данному делу. Он успел заявить, что ни разу не встречался с задержанным по делу директором департамента инфраструктуры Волкинштейном, но не отрицал, что знаком с задержанным предпринимателем Мартинсонсом. И словно в подтверждение своей правоты, покинув кресло на Ратушной площади латвийской столицы, которое он занимал девять лет, от мандата депутата добровольно отказываться не намерен.

Между тем, мэр Риги Нил Ушаков успел заявить СМИ, что и он покидать должность градоначальника не собирается. "Ушакову по-человечески жаль своего заместителя. Но сам он не собирается уходить с должности, учитывая ситуацию в правительстве", - поделилась информацией корреспондент радио Baltkom.

Зато в министерстве защиты окружающей среды и регионального развития Латвии не сидят сложа руки. Там уже подготовлен законопроект о роспуске Рижской думы. Об этом сообщил отраслевой министр Каспарс Герхардс, уточнив прессе, что соответствующее решение было принято в минувшую субботу на конгрессе национального блока.

Правда, лидер "Согласия" скептически оценивает усилия своего партийного соперника. Он уверен, что министерству в данной ситуации "не удастся правовым способом добиться роспуска нынешнего состава мэрии". Ушаков дал понять, что "правовые решения не могут приниматься на конгрессах партий".

Обозреватели, которые в курсе подоплеки очередного коррупционного скандала, утверждают в латвийской печати, что махинации с общественным транспортом продолжаются уже несколько лет, хотя по тактическим причинам власти не торопились выпускать джина из бутылки и копаться в деталях сделки с автобусами и трамваями.

Но все течет, все изменяется, включая и изменения в самой правящей партии в Рижской думе. Тогда, пять лет назад, опираясь на все еще многочисленную русскую общину, "Согласие" имело 31 место в парламенте и подавляющее большинство (39 мест) в Рижской думе в коалиции с партией Америкса - "Честь служить Риге". Годы прошли - и ситуация поменялась. Даже представительство "Согласия" в сейме сократилось до 23 мест, а на выборах в столичную думу им едва удалось преодолеть 50-ти процентную планку. И в этом году в коалиции с партией Америкса они получили неустойчивое большинство в 32 голоса против 28 голосов оппозиции.

Кстати, многие эксперты полагают, что латышские политики и их избиратели рассчитывают, что принятые в этом году поправки, уничтожающие русское образование, будут способствовать дальнейшей русской эмиграции. Ведь если раньше русские покидали побережье Балтики чаще всего ради стабильного заработка, рассчитывая на лучшие времена, то теперь у них эту надежду украли национальные радикалы.

Современная партия Ушакова, полагают эксперты, ослабленная из-за сокращения русской общины, уже не представляет для латышей прежней потенциальной угрозы. Они даже не желают ждать муниципальных выборов 2021 года. Председатель партии радикалов в сейме Райвис Дзинтарс поспешил предложить правым партиям объединиться, чтобы отвоевать рижскую столицу.

Кстати, в самом начале декабря, выступая в Португалии перед единомышленниками из европейских партий, Ушаков утверждал, что предстоящие выборы в Европарламент 2019 года определят будущее всего континента. Он даже предостерег партнеров, заявив, что, если они потерпят поражение в будущем году - потерпит поражение вся Европа. "Рухнут наши мечты. Рухнут мечты о будущем наших детей. Моему сыну три с половиной года, и я не хочу, чтобы он жил в Европе Орбана или "Альтернативы для Германии", - убежденно говорил рижский политик.

Какие надежды теперь сулит наступающее Рождество и Новый год городской голове и лидеру партии через призму криминальных разборок - покажет ближайшее время.