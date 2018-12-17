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17.12.2018 06:14
Рубрика: В мире

Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до пяти человек

Количество погибших в результате теракта в центре Страсбурга увеличилось. От полученных ранений в воскресенье скончался пятый пострадавший.

Фото: REUTERS/VINCENT KESSLER
Полиция задержала родственников страсбургского террориста

По данным Agence France-Presse, речь идет о 36-летнем выходце из польского города Катовице, пишет ТАСС. Сообщение о его смерти опубликовали родственники в соцсетях.

Напомним, во вторник вечером 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Нападавший был ликвидирован в ходе спецоперации. Мэр города назвал нападение терактом. По данным телеканала BFM, Шекатт являлся членом ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

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