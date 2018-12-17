Два жителя Канады выиграли в лотерее 16 миллионов долларов

В Канаде в воскресенье был разыгран джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 16 миллионов канадских долларов (12 миллионов долларов США).

По информации компании OLG, проводившей розыгрыш, выпали номера: 11, 12, 22, 36, 46, 47, а также бонус-число - 7. Уже известно, что победителями стали два человека, которые и поделят между собой главный приз. Один счастливый билет был продан в провинции Онтарио, а второй - в одном из центральных регионов страны, пишет ТАСС.

В лотерею также был разыгран "утешительный приз" в размере одного миллиона канадских долларов (750 тысяч долларов США). Его выиграл житель провинции Онтарио.

По правилам национальных канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителей станет достоянием общественности.

Отметим, что крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 миллионов канадских долларов был разыгран в лотерею "6 из 49" в 2015-м году.