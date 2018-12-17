Экипаж рейсовых самолетов будет иметь право надеть на дебоширов наручники

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, разрешающий экипажам авиалайнеров использовать наручники, чтобы успокоить буйных пассажиров.

Соответствующие поправки в Воздушный кодекс предложил внести один из депутатов. Но сама идея витает в воздухе уже несколько лет. В свое время глава одной крупной российской авиакомпании поднимал вопрос даже на самом высоком государственном уровне.

Именно "Аэрофлот" выступил с инициативой разрешить возможность применения членами экипажа и сотрудниками службы авиационной безопасности специальных средств сдерживания к дебоширам, на которых не действуют словесные внушения.

"Если пассажир буйный, на борту должны быть средства сдерживания - пластиковые наручники и ремни. Мы чем их связываем? Лентами! Еще и другие пассажиры помогают", - рассказывал тогда глава авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, по данным наших крупнейших авиакомпаний, "во время полетов регулярно фиксируются случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров". Государственные ведомства это подтверждают.

По данным Росавиации, ежегодно органы внутренних дел на воздушном транспорте привлекают к административной ответственности более тысячи человек, а с рейсов снимают около 500 пассажиров в год.

Если поправки в Воздушный кодекс будут приняты, правительство страны сможет установить перечень специальных средств сдерживания, которые смогут применять стюардессы, чтобы утихомирить буйных пассажиров. Наручники обязательно будут в списке, уверены эксперты. Фото: Getty Images

Председатель Общественного совета при МВД, заслуженный юрист РФ Анатолий Кучерена в беседе с корреспондентом "РГ" согласился с тем, что проблема есть и ее надо решать:

- Я очень аккуратно отношусь к вопросам, касающимся общественной безопасности. Я говорю о том, когда кто-то обеспечивает нашу с вами личную безопасность, и не важно где - в полете, на улице, в общественном транспорте или еще где-то. Так вот я считаю, что этими вопросами должны заниматься исключительно профессионально обученные люди. Это же касается предотвращения инцидентов, связанных с поведением дебоширов на борту.

Крупнейшая южнокорейская авиакомпания не так давно разрешила стюардессам использовать электрошокеры для самообороны

- Поэтому, может, следует сделать так, чтобы на борту обязательно находился член экипажа, который был бы специально обучен некоторым приемам противодействия буянам. Чтобы он мог оградить других пассажиров от буйного пассажира, - добавил Кучерена.

- Если вводить предлагаемые изменения в Воздушный кодекс РФ, то надо подумать над подготовкой таких сотрудников, - считает Кучерена. - Ответственность же предлагается возложить на командира воздушного судна. Значит, командир либо назначенный им сотрудник из экипажа должен быть специально обучен, чтобы легко мог справиться с дебоширом.

Правило "клиент всегда прав" автоматически перестает действовать, как только пассажир поднимается на борт самолета. Об этом сейчас нелишне вспомнить всем, кто в новогодние каникулы планирует улететь в жаркие страны.

С проблемами невоспитанных пассажиров сталкиваются авиакомпании всего мира. И все ищут способы, как обезопасить рейсы от буянов. В Китае, например, стюардесс даже учат единоборствам, чтобы они в споре с буяном могли привести особенно убедительные аргументы. И самолет спокойно полетит дальше. А крупнейшая южнокорейская авиакомпания не так давно разрешила стюардессам использовать электрошокеры для самообороны.

Достаточно бегло пролистать ленту новостей, чтобы убедиться: все так и есть. На рейсе Москва - Тель-Авив пассажир избил и обругал проводника, позвал того в Солнцево дальше на разборки, а все из-за того, что у мужчины куда-то подевался мобильный телефон. Как выяснилось: просто упал и найти его можно было без драки.

На рейсе Хабаровск - Красноярск крепкий 34-летний детина сначала накричал на соседей, потом обругал стюардессу и в конце концов попытался прорваться в кабину пилота. В полиции, куда его доставили сразу после посадки, мужчина, кстати, тоже какое-то время пробовал бушевать.

На рейсе Москва - Владивосток пассажир, начав небольшую перепалку с соседом по креслу, довел дело до драки со всем салоном. В итоге дебошира связали ремнями безопасности.

И так далее. Для любителей жанра в интернете есть целые подборки видеороликов с дебошами на борту.

Рассматриваемый в Госдуме проект предполагает, что правительство сможет устанавливать списки специальных средств сдерживания, которые разрешено использовать экипажам воздушных судов. Это могут быть, например, пластиковые наручники. Если какой-то пассажир разойдется не на шутку, капитан корабля даст команду, и на человека наденут браслеты. Или то, что положено.

Напомним также, что летом вступил в силу закон, разрешающий авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров. За дебоши на борту авиакомпания теперь вправе на год включить человека в стоп-лист. Сделать это можно только в том случае, если суд признал гражданина нарушителем и наказал по КоАП или УК. Единого списка персон нон грата у авиакомпаний нет, каждая ведет свой отдельный реестр. Но первые фамилии в листах запрета у некоторых авиакомпаний уже появились.

В новогодние праздники никаких поблажек нарушителям на борту не будет. Даже от Деда Мороза. Фото: Reuters

Как поясняют юристы, решение о включении в черный список можно попытаться обжаловать в суде. Но лучше все-таки не давать стюардессам повода усомниться в своей благовоспитанности.

Кроме того, сейчас в Госдуме рассматривается инициатива, резко увеличивающая штрафы за мелкое хулиганство на транспорте. За брань в адрес стюардессы или трамвайное хамство нарушителю придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Напомним, недавно был принят закон, усиливающий уголовную ответственность за хулиганство на транспорте. Однако далеко не всегда у хама получается надебоширить на уголовную статью - его могут остановить и раньше. Как правило хамам, из-за которых порой задерживают рейсы или даже разворачивают самолеты, вменяют статью КоАП "мелкое хулиганство".

Также сегодня в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено наказание за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна. За это нарушителю грозит штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Статистика по этой статье небольшая, по данным Судебного департамента при Верховном суде всего по ней за полгода был оштрафован один человек. Но, по словам экспертов, дело в том, что в основном авиапассажиры-дебоширы попадают под статью "мелкое хулиганство", так как формально с командиром экипажа не пререкаются, а "всего лишь" напиваются до неприличия и матерятся.

Эксперты согласны с тем, что не всегда конфликтное поведение пассажира, например брань, можно квалифицировать как преступление. Лучший выход - административная и гражданско-правовая ответственность. Проще говоря: серьезное наказание в рамках КоАП.

Помимо этого авиакомпания вправе взыскать с дебошира убытки, если по его вине пришлось задержать рейс или совершить вынужденную посадку Такая практика есть. Счета составляют в среднем 150-200 тысяч рублей. Но был и случай, когда с дебоширки, из-за которой развернули самолет, взыскали 400 тысяч рублей.