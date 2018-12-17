Экономисты подвели итоги 2018 года

Новости

Почти килограмм марихуаны изъяли у жителя Хабаровского края 06:52
В Японии 42 человека пострадали в результате взрыва 06:35
В Сети появились фото разбившегося украинского Су-27 06:31
Ехавший из Магадана на велосипеде испанец едва не замерз на трассе 06:27
Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до пяти человек 06:14
Глава правительства Сахалинской области ушла с должности 05:35
Саудовская Аравия ответила на обвинения сената в адрес наследного принца 05:22
В Японском море завершились испытания новейшего корвета "Громкий" 05:22
В Хабаровском крае автомобиль провалился под лед 05:02
Трамп готов остановить работу правительства 04:52
Эксперты сравнили расходы в разных странах на еду и вредные привычки 04:25
Разбившийся Су-27 был одним из самых новых у ВВС Украины 03:43
Власти Калифорнии не смогли ввести налог на смс-сообщения 03:00
В Мексике дан старт реализации масштабного туристического проекта 02:58
Летные испытания МБР "Сармат" начнутся "в ближайшей перспективе" 02:16
"Морозный туман" ухудшил ситуацию на дорогах Москвы 02:14
Президент Ирака решил отказаться от британского гражданства 01:38
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы года 01:11
Два жителя Канады выиграли в лотерее 16 миллионов долларов 00:57
Президенты Судана и Сирии провели переговоры 00:27
Появились постер и трейлер сюрреалистического триллера "Химера" 00:17
В Москве при пожаре погибли два человека 00:05
Названа причина смерти актера из "Кривого зеркала" Обида Асомова 16.12.2018
Студия Pixar анонсировала новый проект в жанре городского фэнтези 16.12.2018
Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют в лесбийской исторической драме 16.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
17.12.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Экономисты подвели итоги 2018 года

Текст: Георгий Панин
Год для экономики России даже с учетом санкций удался. Инфляция не превысила 4 процентов, низкие показатели по безработице. Экономисты также подвели годовые итоги года по динамике курса рубля.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":

 - На прошлой неделе Центральный банк поднял процентную ставку на 0,25 процента - до 7,75 процента. Рубль в моменте укрепился, но затем в течение двух часов ослабил позиции.

Фото: REUTERS
Банк России решил повысить стоимость денег в экономике

На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что данные изменения нельзя назвать "циклом повышений ставок", и более того, через год ЦБ допускает возвращение к смягчению денежно-кредитной политики. Вероятнее всего, ослабление рубля продолжится и на этой неделе.

Сегодня ожидается выход показателя "объем промышленного производства". И, как правило, изменение этого показателя изменяет курс рубля по отношению к доллару и евро на 50 копеек. В прогнозах указано снижение объемов. Если данный показатель совпадет с прогнозом, мы увидим ослабление российского рубля до 67,50-67,85 за доллар и 75,80-76,00 за евро.

Так же на этой неделе выходят такие важные показатели, как индекс цен производителей во вторник, уровень безработицы в среду, ВВП в четверг. По прогнозам ожидается незначительное ухудшение показателей. В среду ФРС США так же оглашает решение по процентной ставке, и в консенсус-прогнозах ожидается повышение показателя. В этот же день глава ФРС Джером Пауэл дает пресс-конференцию относительно дальнейшей монетарной политики. Это, безусловно отразится на динамике рубля. Если действительно показатели нашей страны снизятся, и ФРС США поднимут ставку, мы сможем увидеть тестирование доллара к концу недели отметок 68,30-68,50 за американскую валюту и 77,50-77,80 за евро. 

 Очень интересный факт - ЦБ РФ "вошел" в 2018 года с ключевой ставкой 7,75 процента, и тогда ЦБ опускали ставку до этих значений с формулировкой "существенно ослабляет проинфляционные риски". Сейчас под конец года ставка пришла в эти же значения, но с формулировкой "ограничить масштаб инфляционных рисков". 

Подводя итоги уходящего 2018 года, можно сказать, что год в экономическом смысле удался. Инфляцию планировали сдержать до 4 процентов - за целый год мы действительно не наблюдали показатель выше. Безработица держится на низких значениях. И экономический рост удерживается вблизи намеченных значений. Темпы роста ВВП на 2018 год ожидались в районе 1,5-2 процента. По факту в первой половине года показатель был ниже, но во втором полугодии, в основном, показатель ВВП удерживался выше уровня 1,5 процента.

Фото: depositphotos.com
Каким был бы курс рубля без антироссийских санкций

Несмотря на то, что два раза вводились санкции против России, данный факт для экономики имел временный эффект. Но для рубля это стало значительным фактором снижения - за год доллар укрепился на 10 рублей, евро подорожал на 7 рублей.

Сохранение стабильности экономики при опасных внешних факторах (санкции, волатильность на рынке нефти, угроза торговых войн, динамика на развивающихся рынках и др.) - это заслуга ЦБ РФ, который очень вовремя срабатывал на опережение. Когда экономические показатели выходили в соответствии с прогнозами - снижали процентную ставку. Когда возникала малейшая угроза нестабильности по инфляции - вовремя повышали процентную ставку (два раза за год). 

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Итоги 2018 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Двое россиян остаются в больнице после ДТП в Швейцарии, остальные выписаны
Минск назвал "буйной фантазией" сообщения о секретном совещании Лукашенко
Рогозин: Полеты на МКС по сверхбыстрой схеме начнутся через 1,5 года
Бойцы ДНР ранили пятерых киевских диверсантов
Захарова призвала оценить фейки BBC о "российском следе" во Франции