Эксперты сравнили расходы в разных странах на еду и вредные привычки

Эксперты провели исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции по итогам 2017 года. В своей работе они опирались на данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ.

Выяснилось, что лидером рейтинга по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов стал Люксембург, жители которого тратят на еду лишь 8,7% своих расходов, пишет РИА Новости. На втором месте Великобритания (10%), на третьем - Нидерланды (10,6%).

Больше всех на продукты тратят граждане постсоветских стран и государств Восточной Европы. Россия занимает в рейтинге 31-е место. В 2017-м году россияне потратили на еду 31,2% своих потребительских расходов. Замыкает рейтинг Украина, чьи граждане "проедают" 50,9% всех своих расходов.

Исследователи проанализировали также, какую часть своего бюджета граждане тратят на алкоголь и табак. Самую низкую долю таких расходов имеют Люксембург, Молдавия, Кипр и Португалия - не более 1,6% от своих потребительских расходов. Больше всех на вредные привычки тратят в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%). Россия в этом рейтинге заняла 24 место (3%).

Выяснили эксперты и сколько тратят в разных странах на досуг и культуру. Лидерами стали Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Самую низкую долю в 1,3% имеют жители Молдавии. Россия находится в середине списка европейских государств с 6,9% расходов на развлечения.