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17.12.2018 00:45
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе в Москве симфоник-метал станет более утонченным, "Квартирник у Маргулиса" сменит адрес, а недавние юбиляры поменяют белоснежные костюмы на затрапезные халаты.

Кто играет: Тарья Турунен.

Что играет: Симфоник-метал.

Почему идти: Привычно помпезный симфоник-метал в руках бывшей солистки Nightwish Тарьи Турунен становится материей загадочной и утонченной. Многие вещи нынешнего репертуара Тарьи даже не рок в привычном понимании - скорее, эзотерика. Впрочем, в Москве обязательно прозвучат и композиции Nightwish, и каверы других рок-монстров, и беспримесная вокальная классика - все жанры придут к финалу концерта с равным счетом.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 20 - 21 декабря; 1 500 - 12 000 руб.

Кто играет: Евгений Маргулис.

Что играет: Рок, блюз.

Почему идти: Год назад ведущий "Квартирника на НТВ" устроил в уютном зале ЦДХ квартирник в честь себя, любимого. Тот концерт в день рождения Маргулиса получился настолько душевным, что Евгений Шулимович провозгласил решение отмечать свои ДР именно здесь. Будут не только главные хиты, редко звучащие и новые песни (это само собой). Главное - кайфовая атмосфера, где музыка лишь одна из составляющих. Маргулис по-прежнему лучше всех играет блюз… ну, ладно - может не лучше. Но кайфовее всех - это точно!

Где, когда, сколько: Центральный дом художника; 25 декабря; 1 000 - 4 500 руб.

Кто играет: Группа "Несчастный случай".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "Несчастный случай", недавно отметивший 35-летие в пафосном "Крокус Сити Холле", без тени смущения перемещается в скромный Дом художника. "Халатные концерты" далеки от юбилейного официоза: тут все бурлит, искрится и вызывает не улыбку, а хохот. Поменяв белоснежные костюмы на затрапезные халаты, недавние триумфаторы  "Крокуса" ведут на сцене свойский разговор, перемежаемый песнями. Или наоборот - поют песни, перемежая их общением со зрителями в самой что ни на есть непринужденной манере. Зрители счастливы, артисты - тоже.

Где, когда, сколько: Центральный дом художника; 18 - 19 сентября; 800 - 2 500 руб.

Кто играет: Генри Роллинз.

Что играет: Spoken word.

Почему идти: Генри Роллинз, который когда-то занимался музыкой оголенных нервных окончаний в составе групп Black Flag и Rollins Band, сейчас делает то же самое, но в разговорном жанре. Похоже, в своем мизантропическом дрейфе татуированный маэстро достиг логического предела: проклял весь род человеческий. Так что реверансов типа "я всех ненавижу, но вот конкретно вас люблю" не ждите.

Где, когда, сколько: Клуб "Москва"; 17 декабря; 2 800 - 4 000 руб.

Кто играет: Даниэль Боавентура и Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" (дирижер Сергей Тарарин).

Что играет: Эстрада, латино-поп.

Почему идти: Настоящий бразильский  amor - это вам не наша "любовь-морковь" и уж тем более не англосаксонский кленовый сироп. И хотя бразилец Даниэль Боавентура на сцене легко перескакивает с португальского на английский и обратно, страстный вокал сразу выдает в нем истинного "бразилейро". Низкий бархатистый голос Даниэля, обрамленный роскошным оркестровым сопровождением "Русской Филармонии" и репертуар от "Quizas, Quizas, Quizas" до "Sway" повергнет в трепет женские сердца и заставит ревновать мужские.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 18 - 19 декабря; 800 - 5 000 руб.

Культура Музыка Рок Гид-парк РГ-Фото
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