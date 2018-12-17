Гандболистка Вяхирева признана MVP Евро-2018

Лучший бомбардир женской сборной России Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы во Франции, где наша команда завоевала "серебро", уступив в финале хозяйкам турнира со счетом 21:24.

В отечественном хоккее установлен новый рекорд посещаемости В семи матчах Евро-2018 Вяхирева забросила 36 мячей и сделала 38 результативных передач. Вот как выглядит символическая сборная чемпионата: вратарь - Амандин Лейно (Франция), левый крайний - Майда Мехмедович (Черногория), левый полусредний - Ноэми Хафра (Венгрия), разыгрывающий - Стине Офтедал (Норвегия), линейный - Крина Пинтя (Румыния), правый полусредний - Алисия Штолле (Германия), правый крайний - Кармен Мартин (Испания). Отдельно была определена сильнейшая гандболистка ЧЕ-2018 по игре в обороне. Лучшим защитником признана представительница занявшей третье место национальной команды Голландии Келли Дулфер.