Где поесть и чем заняться. Новая функция появилась в Яндекс.Картах

В Яндекс.Картах появились подборки с идеями, где поесть и чем заняться. Они помогут людям лучше ориентироваться в городе и открывать новые места. Об этом сообщила пресс-служба Яндекса.

На данный момент подборки, составляемые изданиями, журналистами и городскими экспертами, доступны в виде web-версии и реализованы в мобильном приложении для пользователей Android. В скором времени улучшенный сервис появится на смартфонах компании Apple.

Суть сервиса в объединении рекомендаций популярных изданий, маршрутов, времени работы различных заведений и другой полезной информации в одном приложении.

На стартовом этапе большинство подборок географически относятся к двум столицам, например: "Главные книжные магазины Москвы" или "Вкусные недорогие завтраки в Петербурге". Со временем количество регионального контента будет также увеличиваться.

Вся информация тематически разделена: еда, развлечения, покупки, услуги и места для детей, для которых появились праздничные новогодние подборки.

Сервис Яндекс.Карты, наращивая и развивая функционал, стремится к тому, чтобы в будущем стать универсальным помощником – забронивать гостиницу, заказать еду на вынос, подобрать ресторан по представленному меню, найти ремонт часов и записаться в парикмахерскую.

По информации самого сервиса, ежемесячное число пользователей карт составляет 40 миллионов.