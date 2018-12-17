Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против нацизма

Резолюция по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости принята Генеральной Ассамблеей ООН в понедельник, 17 декабря.

Проект документа был предложен Россией. В нем предлагается государствам мира "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно". Кроме того, в резолюции была выражена "глубокая озабоченность" процессом героизации нацистского движения, которая проявляется, в том числе, в установке памятников и мемориалов его приверженцам, а также в проведении публичных массовых мероприятий в поддержку нацизма и неонацизма.

Как свидетельствует официальная информация, за проект резолюции отдали свои голоса постоянные представители 129 государств, против высказались только США и Украина.