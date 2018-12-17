Главы МИД РФ, Ирана и Турции проведут 18 декабря встречу по Сирии

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудят 18 декабря в Женеве ситуацию в Сирии. Об этом проинформировали в МИД РФ.

"Запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран-гарантов астанинского процесса", - отметили на Смоленской площади. В центре внимания будет "политическое урегулирование в Сирии с акцентом на формирование конституционного совета".

Эта тема в последнее время была одной из основных у представителей стран-участниц астанинского формата переговоров. Так, 15 декабря спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин обменялись мнениями со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Хусейном Джабери-Ансари. Ранее российская делегация в таком же составе (плюс военные) посетила Дамаск и была принята президентом Башаром Асадом.

Как неоднократно отмечал Лаврентьев, Россия выступает за то, чтобы все слои сирийского общества были представлены в конституционном комитете, а также во всех других механизмах, которые будут заниматься реформированием политической системы.