Google отключает старые смартфоны на Android. Возможно, у вас один из них.

Старая версия Android может сделать работоспособный гаджет непригодным. Фото: Depositphotos.com

Сразу несколько миллионов человек по всей Земле в ближайшее время столкнутся с невозможностью обновить приложения на своих Android-смартфонах. Некоторое время мобильные программы будут работать, однако затем одна за другой откажутся запускаться, выдавая сообщение, что необходимо загрузить новую версию из каталога Google Play.

Часть приложений - чаще всего простейших и выпущенных давно - будет работать и дальше. Но сложные программы и игры нужно обновлять регулярно, чтобы исправлять найденные ошибки и добавлять новые функции. Сделать это будет невозможно, если у вас смартфон под управлением Android 4.0.3 и 4.0.4 Ice Cream Sandwich (узнать номер версии можно в разделе настроек, меню "Об устройстве").

Несмотря на то что физически смартфон будет находиться в работоспособном состоянии, довольно быстро он превратится в обычную "звонилку", в которой будут работать максимум будильник и интернет-браузер. Возможно, еще какой-нибудь мессенджер, но на большее рассчитывать не стоит.

Четвертая версия Android появилась еще в 2011 году, а сейчас она работает менее чем на одном проценте всех смартфонов и планшетов. Однако если учесть, что в мире насчитывается несколько миллиардов мобильных гаджетов, то счет устройств, которые превратятся в бесполезные "кирпичи", пойдет на миллионы.

На такой шаг в Google идут сознательно. Поддержка старых смартфонов, выпуск новых версий программного обеспечения для них - это достаточно дорогостоящий процесс. Если провести аналогию с бытовой техникой, то смартфоны на Android 4 - это что-то вроде холодильников ЗИЛ выпуска года эдак 1966-го. Запчастей к ним давно никто не выпускает, и если что-то перестает работать, то место устройству - на свалке металлолома, потому что вернуть ему былую молодость шансов нет.

Несколько иной подход к поддержке своих смартфонов использует компания Apple. Например, на iPhone 5s, выпущенном в 2013 году, до сих пор можно установить новейшую iOS 12, и она будет вполне прилично работать. В то же время предыдущая модель iPhone 5, вышедшая годом ранее, официально признана устаревшей. Это означает, что никаких обновлений для нее выпускаться не будет. Кроме того, такие смартфоны нельзя починить в официальных сервисных центрах компании - отказать могут даже в платном ремонте просто из-за отсутствия необходимых запчастей.

Что касается Google, то следующими в очереди на отказ в обслуживании могут оказаться обладатели устройств на базе Android 4.4 KitKat или даже Android 5 Lollipop. Не исключено, что их смартфоны и планшеты начнут постепенно отключаться от сервисов компании года через полтора-два, то есть в середине или конце 2020 года. По состоянию на октябрь 2018 года их насчитывалось около 20 процентов в общей массе Android-гаджетов. Разумеется, через два года этот показатель снизится, но миллионам людей во всем мире все равно придется покупать себе новый смартфон - несмотря на то, что старый "в принципе нормально работает".

Старая версия Android на гаджете, который вполне работоспособен, - проблема, с которой сталкиваются многие люди. Но дело здесь не столько в Google, которая не выпускает новую версию, а в производителе самого смартфона. Многие компании используют модифицированные версии Android - со своими встроенными сервисами, другим дизайном, видоизмененными кнопками и прочими элементами интерфейса. Чтобы обновить такую прошивку, нужно много сил и человеческих ресурсов, поэтому зачастую производитель выпускает одно-два обновления и на этом останавливается. А пользователи остаются без новых функций и со старыми ошибками.

Для тех, кто боится такой перспективы, есть только один выход - приобретать смартфоны на так называемом чистом Android. Выпуском обновлений для этих гаджетов занимается сама компания Google - без участия всяких посредников. Подобных моделей достаточно много на рынке.