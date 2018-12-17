Госкомпании перейдут на российский софт

Правительство потребовало от крупнейших государственных компаний использовать отечественное программное обеспечение (ПО).

О переходе на "преимущественное использование" российского софта пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова, который и утвердил новые директивы.

В течение двух месяцев госкомпании должны утвердить планы мероприятий с указанием источников и объемов финансирования, а затем ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязью.

Речь идет о любом софте: операционные системы, офисное ПО, антивирусы и так далее.

К 2022 году больше половины ПО в компаниях из перечня №91-р, утвержденного правительством еще в 2003 году, должно быть российским.