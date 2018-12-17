Министерство образования Италии попросило учителей средних школ значительно урезать объемы домашнего задания для учащихся в рождественские каникулы, чтобы дети смогли провести больше времени со своими родными и близкими.

Лучший "подарок" детям на Новый год и Рождество - возможность провести их не за учебниками и тетрадями, а с родными и близкими людьми. Хорошо отдохнуть, набраться сил перед новым учебным полугодием - вот основная задача ребенка в праздничные каникулы, уверены эксперты. Фото: Depositphotos.com

Столь неожиданная инициатива принадлежит лично главе минобрнауки Марко Муссетти. Накануне чиновник направил во все итальянские школы официальный циркуляр, настоятельно порекомендовав преподавательскому составу сделать детям "подарок" и не задавать им много на дом на Рождество и Новый год.

"Домашнее задание бременем ложится на итальянские семьи, поэтому я хочу направить "сигнал" о том, что в эти праздничные и счастливые дни дети и члены их семей хотят насладиться обществом друг друга", - подчеркнул итальянский министр, призвав в целом пересмотреть образовательную систему распределения и выполнения домашних заданий в классе и за его пределами.

Как отметил министр, существующий подход к этому вопросу явно перестал приносить ожидаемые плоды.

По данным агентства Ozicare Insurance, на которое ссылается Business Insider Italia, итальянские школьники посвящают домашним заданиям в среднем 8,7 часа в неделю. Для сравнения, в соседних Франции и Германии ученики тратят на этот процесс не более 6-8 часов в неделю. Больше, чем в Италии, задают только в российских школах - юные россияне проводят за учебниками в среднем 9,7 часа в неделю. Тем не менее, как выяснилось, наличие больших объемов домашней работы далеко не всегда гарантирует отличный результат. Так, Италия оказалась на 25-м месте мирового рейтинга систем образования по результатам оценки знаний школьников PTE, Россия - на 13-м месте, а первое место, как ни странно, заняла Южная Корея, где учителя задают крайне мало домашних заданий - всего на 2,9 часа в неделю. Меньше всего домашней работы получают финские школьники (на 2,8 часа в неделю), при этом в рейтинге PTE Финляндия заняла 5-е место.

По данным опроса на сайте "Российской газеты", 76 процентов родителей школьников считают, что ребенок перегружен домашними заданиями.Эта тема на страницах "РГ" поднималась неоднократно. 21 декабря в редакции "Российской газеты" состоится "Деловой завтрак" с министром просвещения Ольгой Васильевой, где вопрос про домашние задания и нагрузку на детей будет поднят одним из первых.

Итальянские школьники посвящают домашним заданиям в среднем 8,7 часа в неделю, больше всех в Европе

Как отмечают итальянские СМИ, решительный настрой итальянских чиновников из минобранауки прекрасно вписывается в общую линию нового кабмина Италии, направленную на защиту традиционных семейных ценностей. Руководствуясь именно этой благородной целью итальянские власти решили начиная с нового года выделять земельные участки каждой семье, в которой родится третий ребенок, а также вернули во все итальянские школы распятия и рождественский вертеп, которые, по их убеждению, являются "символами истории, культуры и традиций Италии".

По данным опроса на сайте "Российской газеты", 76 процентов родителей школьников считают, что ребенок перегружен домашними заданиями. Эта тема на страницах "РГ" поднималась неоднократно. 21 декабря в редакции "Российской газеты" состоится "Деловой завтрак" с министром просвещения Ольгой Васильевой, где вопрос про домашние задания и нагрузку на детей будет поднят одним из первых.