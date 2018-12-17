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17.12.2018 19:20
Рубрика: В мире

Рождество без учебников

Итальянских школьников избавят от заданий на праздники. А что в России?
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Министерство образования Италии попросило учителей средних школ значительно урезать объемы домашнего задания для учащихся в рождественские каникулы, чтобы дети смогли провести больше времени со своими родными и близкими.
Лучший "подарок" детям на Новый год и Рождество - возможность провести их не за учебниками и тетрадями, а с родными и близкими людьми. Хорошо отдохнуть, набраться сил перед новым учебным полугодием - вот основная задача ребенка в праздничные каникулы, уверены эксперты. Фото: Depositphotos.com Лучший "подарок" детям на Новый год и Рождество - возможность провести их не за учебниками и тетрадями, а с родными и близкими людьми. Хорошо отдохнуть, набраться сил перед новым учебным полугодием - вот основная задача ребенка в праздничные каникулы, уверены эксперты. Фото: Depositphotos.com
Лучший "подарок" детям на Новый год и Рождество - возможность провести их не за учебниками и тетрадями, а с родными и близкими людьми. Хорошо отдохнуть, набраться сил перед новым учебным полугодием - вот основная задача ребенка в праздничные каникулы, уверены эксперты. Фото: Depositphotos.com

Столь неожиданная инициатива принадлежит лично главе минобрнауки Марко Муссетти. Накануне чиновник направил во все итальянские школы официальный циркуляр, настоятельно порекомендовав преподавательскому составу сделать детям "подарок" и не задавать им много на дом на Рождество и Новый год.

Фото: depositphotos.com
Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом

"Домашнее задание бременем ложится на итальянские семьи, поэтому я хочу направить "сигнал" о том, что в эти праздничные и счастливые дни дети и члены их семей хотят насладиться обществом друг друга", - подчеркнул итальянский министр, призвав в целом пересмотреть образовательную систему распределения и выполнения домашних заданий в классе и за его пределами.

Как отметил министр, существующий подход к этому вопросу явно перестал приносить ожидаемые плоды.

По данным агентства Ozicare Insurance, на которое ссылается Business Insider Italia, итальянские школьники посвящают домашним заданиям в среднем 8,7 часа в неделю. Для сравнения, в соседних Франции и Германии ученики тратят на этот процесс не более 6-8 часов в неделю. Больше, чем в Италии, задают только в российских школах - юные россияне проводят за учебниками в среднем 9,7 часа в неделю. Тем не менее, как выяснилось, наличие больших объемов домашней работы далеко не всегда гарантирует отличный результат. Так, Италия оказалась на 25-м месте мирового рейтинга систем образования по результатам оценки знаний школьников PTE, Россия - на 13-м месте, а первое место, как ни странно, заняла Южная Корея, где учителя задают крайне мало домашних заданий - всего на 2,9 часа в неделю. Меньше всего домашней работы получают финские школьники (на 2,8 часа в неделю), при этом в рейтинге PTE Финляндия заняла 5-е место.

По данным опроса на сайте "Российской газеты", 76 процентов родителей школьников считают, что ребенок перегружен домашними заданиями.Эта тема на страницах "РГ" поднималась неоднократно. 21 декабря в редакции "Российской газеты" состоится "Деловой завтрак" с министром просвещения Ольгой Васильевой, где вопрос про домашние задания и нагрузку на детей будет поднят одним из первых.
Итальянские школьники посвящают домашним заданиям в среднем 8,7 часа в неделю, больше всех в Европе

Как отмечают итальянские СМИ, решительный настрой итальянских чиновников из минобранауки прекрасно вписывается в общую линию нового кабмина Италии, направленную на защиту традиционных семейных ценностей. Руководствуясь именно этой благородной целью итальянские власти решили начиная с нового года выделять земельные участки каждой семье, в которой родится третий ребенок, а также вернули во все итальянские школы распятия и рождественский вертеп, которые, по их убеждению, являются "символами истории, культуры и традиций Италии".

По данным опроса на сайте "Российской газеты", 76 процентов родителей школьников считают, что ребенок перегружен домашними заданиями. Эта тема на страницах "РГ" поднималась неоднократно. 21 декабря в редакции "Российской газеты" состоится "Деловой завтрак" с министром просвещения Ольгой Васильевой, где вопрос про домашние задания и нагрузку на детей будет поднят одним из первых.

А как у нас?

Текст: Ксения Колесникова

Алихан Динаев, учитель обществознания и права, "Учитель года России-2018":

Я считаю, что на каникулы, тем более новогодние, задавать домашние задания не нужно. Для ребят это редкая возможность побыть вместе с семьей, отдохнуть и набраться сил к началу следующей четверти и второго полугодия.

20 ле

Фото: РИА Новости
Самые необычные способы встретить Новый год
т назад у меня были учителя, которые задавали много, причем абсолютно на все каникулы, даже летние. Но были и те, кто вообще ничего не задавал. Сейчас ситуация примерно такая же. Преподаватель может что-то задать "на новый год". Но есть ли у него это право с юридической точки зрения - уже другой вопрос.

СанПиН определяет, что одна из целей каникул - профилактика переутомления обучающихся. А ФЗ "Об образовании в РФ" устанавливает, что каникулы являются академическим правом обучающихся, и определяет каникулы как плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.

То есть каникулы - это перерыв в освоении образовательной программы. А домашние задания - суть продолжение этой самой программы. Исходя из этого, домашние задания на новогодние каникулы могут рассматриваться как нарушение прав обучающихся. При этом привлекать учащихся в каникулы к разнообразным мероприятиям школа может только с согласия законных представителей несовершеннолетних учеников.

Но опять же на практике этот вопрос решается в большинстве случаев путем договоренности учителя, учеников, родителей. Мы ведь все знаем еще советскую традицию давать длинный список литературы на чтение летом.

Задавать ли домашние

Фото: depositphotos.com
Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы
задания на новогодние и рождественские каникулы, решает зачастую сам учитель. Это во многом зависит от того, успевает ли класс по программе. Если ребята отстают по каким-то причинам, то педагог вполне может дать им небольшой и интересный материал на праздники. Если же они идут по плану или опережают его, то вряд ли такая дополнительная нагрузка необходима.

Если вдруг родитель знает, что по каким-то причинам ребенок не сможет выполнить задание (например, из-за намеченного семейного отпуска), он может обговорить это с педагогом заранее. Договориться без конфликтов, заявлений и исков...

Убежден, что уважающий своих учеников наставник не будет применять какие-либо "санкции" в отношении ребят, не сделавших "домашку" в Новый год. С другой стороны, если учитель ее задает, то это, скорее всего, исключение из правил и вызвано какой-то серьезной причиной.

Подготовила Ксения Колесникова

В мире Европа Италия Новый год
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