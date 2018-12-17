Столь неожиданная инициатива принадлежит лично главе минобрнауки Марко Муссетти. Накануне чиновник направил во все итальянские школы официальный циркуляр, настоятельно порекомендовав преподавательскому составу сделать детям "подарок" и не задавать им много на дом на Рождество и Новый год.
"Домашнее задание бременем ложится на итальянские семьи, поэтому я хочу направить "сигнал" о том, что в эти праздничные и счастливые дни дети и члены их семей хотят насладиться обществом друг друга", - подчеркнул итальянский министр, призвав в целом пересмотреть образовательную систему распределения и выполнения домашних заданий в классе и за его пределами.
Как отметил министр, существующий подход к этому вопросу явно перестал приносить ожидаемые плоды.
По данным агентства Ozicare Insurance, на которое ссылается Business Insider Italia, итальянские школьники посвящают домашним заданиям в среднем 8,7 часа в неделю. Для сравнения, в соседних Франции и Германии ученики тратят на этот процесс не более 6-8 часов в неделю. Больше, чем в Италии, задают только в российских школах - юные россияне проводят за учебниками в среднем 9,7 часа в неделю. Тем не менее, как выяснилось, наличие больших объемов домашней работы далеко не всегда гарантирует отличный результат. Так, Италия оказалась на 25-м месте мирового рейтинга систем образования по результатам оценки знаний школьников PTE, Россия - на 13-м месте, а первое место, как ни странно, заняла Южная Корея, где учителя задают крайне мало домашних заданий - всего на 2,9 часа в неделю. Меньше всего домашней работы получают финские школьники (на 2,8 часа в неделю), при этом в рейтинге PTE Финляндия заняла 5-е место.
Как отмечают итальянские СМИ, решительный настрой итальянских чиновников из минобранауки прекрасно вписывается в общую линию нового кабмина Италии, направленную на защиту традиционных семейных ценностей. Руководствуясь именно этой благородной целью итальянские власти решили начиная с нового года выделять земельные участки каждой семье, в которой родится третий ребенок, а также вернули во все итальянские школы распятия и рождественский вертеп, которые, по их убеждению, являются "символами истории, культуры и традиций Италии".
По данным опроса на сайте "Российской газеты", 76 процентов родителей школьников считают, что ребенок перегружен домашними заданиями. Эта тема на страницах "РГ" поднималась неоднократно. 21 декабря в редакции "Российской газеты" состоится "Деловой завтрак" с министром просвещения Ольгой Васильевой, где вопрос про домашние задания и нагрузку на детей будет поднят одним из первых.
А как у нас?
Алихан Динаев, учитель обществознания и права, "Учитель года России-2018":
Я считаю, что на каникулы, тем более новогодние, задавать домашние задания не нужно. Для ребят это редкая возможность побыть вместе с семьей, отдохнуть и набраться сил к началу следующей четверти и второго полугодия.
20 ле
СанПиН определяет, что одна из целей каникул - профилактика переутомления обучающихся. А ФЗ "Об образовании в РФ" устанавливает, что каникулы являются академическим правом обучающихся, и определяет каникулы как плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
То есть каникулы - это перерыв в освоении образовательной программы. А домашние задания - суть продолжение этой самой программы. Исходя из этого, домашние задания на новогодние каникулы могут рассматриваться как нарушение прав обучающихся. При этом привлекать учащихся в каникулы к разнообразным мероприятиям школа может только с согласия законных представителей несовершеннолетних учеников.
Но опять же на практике этот вопрос решается в большинстве случаев путем договоренности учителя, учеников, родителей. Мы ведь все знаем еще советскую традицию давать длинный список литературы на чтение летом.
Задавать ли домашние
Если вдруг родитель знает, что по каким-то причинам ребенок не сможет выполнить задание (например, из-за намеченного семейного отпуска), он может обговорить это с педагогом заранее. Договориться без конфликтов, заявлений и исков...
Убежден, что уважающий своих учеников наставник не будет применять какие-либо "санкции" в отношении ребят, не сделавших "домашку" в Новый год. С другой стороны, если учитель ее задает, то это, скорее всего, исключение из правил и вызвано какой-то серьезной причиной.
Подготовила Ксения Колесникова