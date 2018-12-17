Юрий Пилипенко переизбран президентом Федеральной палаты адвокатов РФ

В Федеральной палате адвокатов (ФПА) в понедельник, 17 декабря, переизбрали президента. На этот пост на второй срок переизбран Юрий Пилипенко, который занимает должность с 14 января 2015 года. За продление его полномочий проголосовал совет ФПА, сообщает РИА Новости.

Профессионализм Юрия Пилипенко и его личную заинтересованность сделать как можно больше полезного для адвокатуры отметил первый президент ФПА РФ, первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко. По его словам, Юрий Пилипенко продемонстрировал высокую эффективность своей работы, а под его руководством за последние четыре года "ФПА проделала большой путь в укреплении престижа адвокатуры, развитии наших отношений с представителями государственных органов, с прокуратурой, МВД и так далее".

Кроме того, как подчеркнул Евгений Семеняко, за это время были налажены связи ФПА с общественными организациями, с Советом при президенте по правам человека, уполномоченным по правам человека.