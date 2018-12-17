Юрий Пилипенко вновь избран президентом Федеральной палаты адвокатов

У адвокатского сообщества старый-новый руководитель - Юрий Пилипенко вновь переизбран, теперь уже на второй срок. Так в понедельник проголосовал Совет палаты. Тем самым он продлил полномочия Пилипенко.

По словам первого вице-президента ФПА Евгения Семеняко, это решение продиктовано желанием сохранить накопленный опыт. За последние четыре года ФПА проделала большой путь в укреплении престижа адвокатуры, развитии отношений с представителями госорганов, с прокуратурой, полицией. Что также важно, налажены связи с общественными организациями, с Советом при президенте по правам человека, Уполномоченным по правам человека, - заявил Семеняко.

Юрий Пилипенко стал президентом Федеральной палаты в январе 2015 года. Первым президентом ФПА РФ был нынешний первый вице-президент палаты Евгений Семеняко. По его мнению, за четыре года Пилипенко продемонстрировал высокую эффективность своей работы. Причем эти слова подкрепляются важными для адвокатской профессии делами: от внесения поправок в законодательство, регулирующее адвокатскую деятельность, до повышения оплаты труда адвокатов по назначению.

Это новое назначение - вероятно, последний срок Пилипенко. Согласно закону об адвокатуре один человек может занимать должность президента адвокатской палаты не более двух сроков.