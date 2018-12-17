Юрий Пилипенко вновь избран президентом Федеральной палаты адвокатов

Новости

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию против нацизма 17.12.2018
Генассамблея ООН приняла Глобальный пакт о беженцах 17.12.2018
В РФ оценили приглашение российских бизнесменов на форум в Давосе 17.12.2018
Заседание украинского суда по трагедии в Одессе сорвали неизвестные 17.12.2018
Российский хоккеист Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ 17.12.2018
В Колумбии из плена освобождена внучатая племянница Габриэля Гарсиа Маркеса 17.12.2018
Орешкин оценил влияние действий ЦБ на инфляцию и экономику 17.12.2018
В Крыму марафонец из Москвы завершил 190-километровый пробег 17.12.2018
Юрий Пилипенко переизбран президентом Федеральной палаты адвокатов РФ 17.12.2018
В центре Москвы загорелся грузинский ресторан 17.12.2018
Тимошенко обвинила Порошенко в попытке "украсть" газотранспортную систему 17.12.2018
Сборы страхового рынка по итогам года составят 1,5 триллиона рублей 17.12.2018
Мазут, зерно и черные металлы на экспорт будут возить по спецтарифам 17.12.2018
В Госдуме прокомментировали призывы США к новым санкциям против РФ 17.12.2018
Определены самые популярные рестораны у владельцев проездных "Тройка" 17.12.2018
Путин рассмотрит вопрос о предновогодней амнистии 17.12.2018
РФ будет противодействовать увеличению присутствия США в Черном море 17.12.2018
Новый Mercedes-Benz CLA: первое изображение и официальная информация 17.12.2018
Полиция Кореи арестовала дилеров, ввозивших нелегальных мигрантов из РФ 17.12.2018
Путешественник из Казани исследовал дно священного колодца майя 17.12.2018
Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы 17.12.2018
Российские военные получат противоспутниковый комплекс в 2019 году 17.12.2018
Сборной России по биатлону не помешали покинуть Австрию 17.12.2018
В США нашли неизвестного рогатого ящера 17.12.2018
Объявлен план "Перехват" после стрельбы около Останкинской башни 17.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
17.12.2018 23:05
Рубрика: Власть

Второй срок начальника

Юрий Пилипенко вновь избран президентом Федеральной палаты адвокатов
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск №7747 (284)
У адвокатского сообщества старый-новый руководитель - Юрий Пилипенко вновь переизбран, теперь уже на второй срок. Так в понедельник проголосовал Совет палаты. Тем самым он продлил полномочия Пилипенко.

По словам первого вице-президента ФПА Евгения Семеняко, это решение продиктовано желанием сохранить накопленный опыт. За последние четыре года ФПА проделала большой путь в укреплении престижа адвокатуры, развитии отношений с представителями госорганов, с прокуратурой, полицией. Что также важно, налажены связи с общественными организациями, с Советом при президенте по правам человека, Уполномоченным по правам человека, - заявил Семеняко.

Фото: Сергей Савостьянов
Федеральная палата адвокатов выяснит справедливость гонораров

Юрий Пилипенко стал президентом Федеральной палаты в январе 2015 года. Первым президентом ФПА РФ был нынешний первый вице-президент палаты Евгений Семеняко. По его мнению, за четыре года Пилипенко продемонстрировал высокую эффективность своей работы. Причем эти слова подкрепляются важными для адвокатской профессии делами: от внесения поправок в законодательство, регулирующее адвокатскую деятельность, до повышения оплаты труда адвокатов по назначению.

Это новое назначение - вероятно, последний срок Пилипенко. Согласно закону об адвокатуре один человек может занимать должность президента адвокатской палаты не более двух сроков.

Власть Работа власти Судебная система
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали призывы США к новым санкциям против РФ
Песков назвал цель перехода на отечественный софт
СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском
Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок