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17.12.2018 13:40
Рубрика: Власть

Какое оружие и техника проявили себя в Сирии

Текст: Иван Петров
Курирующий военно-промышленный блок в правительстве России вице-премьер Юрий Борисов по итогам своей поездки в Сирию рассказал, какое российское оружие было испытано военными в этой стране.

Так, практически непробиваемый заслон от нападений беспилотников и ударов авиации и военной техники обеспечили комплексы "Панцирь-С1". "Батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, обеспечив надежное прикрытие от ударов расположений военнослужащих и военной техники", - рассказал журналистам Юрий Борисов.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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Он добавил, что созданная в Сирии группировка ПВО контролировала воздушную обстановку практически над всей территорией страны. После заступления на боевое дежурство только одного дивизиона зенитной ракетной системы С-300В4 значительно снизилась интенсивность полетов авиации коалиции в северо-восточной части Сирии.

Напомним, в апреле текущего года сообщалось, что Россия направила в Сирию дополнительные зенитно-ракетные комплексы "Панцирь". Именно эти комплексы помогли в начале года отразить "атаку дронов" на российскую авиабазу "Хмеймим" в провинции Латакия. Тогда удалось уничтожить семь беспилотников террористов, а несколько посадить.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Вертолеты Ка-52К "Катран" хорошо показали себя в Сирии

Подтвердили свою эффективность в Сирии также ракетный комплекс Сухопутных войск "Искандер-М" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч". Прошли обкатку в боевых условиях самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Были испытаны в сирийском небе новые образцы авиационной техники, в частности, самолеты корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К. Кроме того, высокий потенциал продемонстрировали истребители Су-30СМ и Су-35. Были применены и доказали свою высокую эффективность корабельные ракетные комплексы "Калибр".

Впервые применялись с борта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" ударные вертолеты Ка-52К "Катран". По словам Юрия Борисова, они подтвердили свою эффективность и заложенные характеристики.

Фото: AP Photo/Elaine Thompson
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К работе авиации, вообще, по сути, не оказалось никаких претензий. "Достигнутые показатели надежности, наработка на "отказ" новых самолетов Су-35 и Су-30СМ при интенсивной боевой эксплуатации в 3-4 раза превысили нормативные", - цитирует информагентство РИА Новости вице-премьера.

Кроме того, по словам Юрия Борисова, эти истребители продемонстрировали высокий потенциал многофункциональности - военные использовали их для уничтожения позиций боевиков вооружением, характерным для самолетов-штурмовиков.

Замглавы правительства рассказал, что для поддержания исправности авиатехники на аэродроме Хмеймим была развернута инженерно-техническая база. "Слаженная работа наших специалистов обеспечила высокую интенсивность боевых действий авиационной группировки, которая достигала до 100 вылетов в сутки, то есть до трех самолетовылетов в сутки", - отметил чиновник.
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Справка "РГ"

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Установленный для мобильности на шасси грузовика комплекс оснащен двумя 30-мм пушками, каждая из которых способна совершать до 40 выстрелов в секунду, а также выпускать 12 зенитных ракет.

Власть Безопасность Армия Правительство Вице-премьеры Военная операция РФ в Сирии
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