Календарь с Путиным вызвал ажиотаж в Японии, Европе и США

Настоящий ажиотаж вызвал вышедший за границей календарь на 2019 год с фотографиями на каждый месяц российского президента Владимира Путина.

Покупатели жалуются на его нехватку в Японии, где всегда шли нарасхват снимки с уверенным в себе российским лидером. Так, календарь на 2017 год с изображениями Путина занял первое место по объему продаж в Японии. Покупатели пришли в восторг от снимков, на которых российский лидер был сфотографирован во время игры на снегу со своими собаками, включая щенка акита-ину, подарком от губернатора префектуры Акита в северной Японии, который поблагодарил Россию и ее президента за помощь в ликвидации последствий катастрофы на АЭС "Фукусима" в марте 2011 года.

Как пишет британская газета The Guardian, все дело в том, что в представлении рядового японца Владимир Путин оказывается гораздо более популярным, чем некоторые доморощенные политики, мнящие себя мачо и суперменами. "Снимки Путина пропитаны тестостероном…вне зависимости от того, опускается ли он в ледяные воды озера Селигер или делает небольшую работу с весами в тренажерном зале", - заключает журналист издания.

Сеть магазинов, обладающая исключительными правами на продажи календаря, сообщила, что в ее торговых точках по всей Японии первое место заняли снимки президента России. Всего за две недели до конца года календари Путина стали более популярными, чем у самого известного японского актера Кея Танаки и Юдзуру Ханью, действующего чемпиона Олимпийских игр по фигурному катанию среди мужчин.

Информация о выпуске календаря с фотографиями, запечатлевшими российского президента, вызвала шквал откликов в соцсетях пользователей из Великобритании и США, которые интересуются возможностью его покупки.