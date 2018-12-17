Лавров: Мы не позволим нападать на наших союзников

Мы не позволим нападать на Южную Осетию и Абхазию, с которыми нас связывают союзнические отношения. Такое заявление озвучил в трансляции на сайте KP.Ru министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда речь зашла о возможной провокации со стороны Грузии в отношении эти двух непризнанных республик.

"Я убежден, что они никуда не сунутся со своими батальонами. Они понимают, что у нас есть союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией, и мы не позволим нападать на наших союзников", - заявил Сергей Лавров.

По его словам, даже в Европарламенте признали тот факт, что нападение на Южную Осетию в августе 2008 года было инициировано и организовано Саакашвили.

Комментируя вопрос о возможном разрыве отношений с Грузией, где американцы создали свои биологические лаборатории по производству запрещенных видов оружия, и планируют содействовать созданию баз НАТО в этой стране, Лавров сказал, что такие биолаборатории есть не только в Грузии, но и в Армении и на Украине. "Мы наладили прямые перелеты с Грузией, летают туристы, мы важный экономический партнер Грузии... Представьте, что разорвали мы отношения, а база все равно работает, биолаборатория работает. Что дальше?", - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.