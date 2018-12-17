Лавров: Не ощущаю себя фантазером

В заключении своего интервью в трансляции на сайте на сайте KP.Ru министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на ряд блиц-вопросов личного характера, которые ему задали радиослушатели. Кстати, накануне эфира министру поступило более 1000 вопросов.

Лавров признался, что он в большей степени является реалистом, а не фантазером и не любит ничего загадывать на Новый год.

Когда его спросили о том, какой эпитет он хочет, чтобы к нему применяли, напомнив о том, что министра иностранных дел СССР Андрея Громыко называли "Мистер "нет", а главу МИД РФ Андрея Козырева "Мистер - "Да", Лавров сказал: "Кто угодно, главное, чтобы не называли - ничего не изволите?".

По словам, Сергея Лаврова, он уже "привык общаться с партнерами, у кого камень за пазухой". "Привык сталкиваться с многочисленными кризисными ситуациями. Наверное, закалился в Нью-Йорке, где была и есть хорошая дипломатическая школа (во время работы постпредом РФ в ООН - Ред.).

Он также ответил на вопросы о своих увлечениях, к которым относится многолетнее пристрастие к походам на байдарках с друзьями молодости. "Хотелось бы поплыть на речном сплаве, попеть песни у костра. Я в это время занимаюсь костром и обустройством лагеря", - отметил российский министра, признавшись, что "в его команде не пьют наперед за то событие или то, что еще не произошло".

В ответ на вопрос, с кем он хотел бы пообщаться из лидеров прошлого, Лавров ответил следующее: "Из наших - скорее всего, бывший министр иностранных дел России Горчаков. Спросил бы его о той выдержке, которая позволила ему вернуть Крым. Из американских президентов все-таки с Гарри Труменом, который резко повернул в направлении холодной войны". В вопросе о кулинарных пристрастиях Лавров сказал, что любит кислые щи, борщ, "в общем, первые блюда".

Он также сообщил, что любит бардов, Визбора, Высоцкого, Окуджаву, Митяева, с которым общался недавно.