Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в KP.Ru, заявил о том, что Россия не будет воевать с Украиной.

Это мнение он озвучил, когда ведущая задала вопрос о том, будет ли Москва объявлять войну Киеву в случае провокации в отношении ДНР и ЛНР. "Я не представляю себе, как Россия пойдет войной на Украину, - иногда это является проявлением нервного срыва и слабости", - пояснил Сергей Лавров.

По его словам, Москва не будет признавать независимость непризнанных республик, поскольку после такого шага есть риск, что "другая часть Украины отойдет нацистам".

Вместе с тем, Лавров считает, что Минские соглашения по-прежнему продуктивны и необходимо придерживаться их исполнения. "Отдельные силы на Западе только и ждут, когда мы выйдем из Минских соглашений и прекратим полное сотрудничество с Украиной", - заявил Лавров.

Российский министр иностранных дел предупредил, что в случае повторной провокации, задуманной при поддержке своих западных кураторов киевскими властями у границы с Крымом, они "получат так, что мало не покажется".