Лавров: С госсекретарем США Помпео я давно не общался

Российскую политику на внешнем направлении руководство США делегировало советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

Такое мнение озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в трансляции на сайте KP.Ru.

Он дал понять, что госсекретарь США Майк Помпео, являющийся главой американского внешнеполитического ведомства, оказался фактически отстранен от выработки политики на российском направлении.

"Я давно уже с ним не встречался", - пояснил Сергей Лавров, напомнив, что все контакты с российским руководством и представителями в последние месяцы отданы исключительно на откуп Болтону.

Вместе с тем, Лавров дал понять, что "российские партнеры готовы равноправно, честно рассматривать существующие общие угрозы и проблемы с американцами. "Так, осуществляются контакты между нашими спецслужбами", - сообщил Лавров.