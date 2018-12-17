М. Найт Шьямалан: Брюса Уиллиса привез на студию тайком

В российский прокат скоро выходит триллер "Стекло". Рейтинг ожидаемости новинки у нас буквально зашкаливает: 98 процентов. Ее режиссер - а это М. Найт Шьямалан, которого зрители знают по фильмам "Шестое чувство", "Таинственный лес", "Сплит", сериалу "Сосны" и другим проектам, приезжал лично представить картину на Comic-Con Russia в этом году. Поскольку "Стекло" - продолжение фильма Шьямалана "Неуязвимый", фанаты разных поколений ждали режиссера с особым нетерпением, предвкушая, чем же он их удивит. Он показал материалы по фильму, трейлер и дал несколько интервью. Одно из них - для читателей "РГ".

Первый вопрос к вам, как одному из продюсеров своего фильма. Почему вы сменили прокатчика? Ваш фильм "Сплит" прокатывала в России компания "Universal", а сейчас это - WDSSPR (Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing)?

М. Найт Шьямалан: Это действительно очень редкая ситуация. Не припомню, чтобы подобная была раньше и не знаю, случится ли когда-нибудь еще. "Стекло" - это сиквел к двум разным фильмам: "Неуязвимый" и "Сплит". Более того - к фильмам двух разных поколений и двух разных киностудий, которые соглашаются разделить между собой все. То есть частично отдать права на фильм друг другу на сто процентов. В наше время это - неслыханно. По этому договору "Стекло" прокатывается обеими студиями. "Universal"- внутри страны, а "Disney" отвечает за международный прокат. Поэтому в России это и WDSSPR.

Фильм "Стекло", как вы сами сказали, для разных поколений, и у него - большая группа фанатов. Почему вы считаете ваш фильм популярен именно в России?

М. Найт Шьямалан: В России я впервые, и все изучаю и узнаю - также в первый раз. Проводя время с замечательными россиянами, понимаю и чувствую, что использование черного юмора и многозначительных поучительных моментов, не выходя однако при этом за рамки - эти вещи русский зритель хорошо понимает. Более того - принимает такой пессимистичный взгляд на вещи. Но на самом деле я - не законченный пессимист. Я лишь начинаю с темного взгляда на вещи, но потом пытаюсь посмеяться над ситуацией и, в конце концов, предлагаю задуматься надо всем и извлечь уроки.

Если судить по вашим фильмам, вас всегда интересует психологическая составляющая, вы предпочитаете триллеры, и о вас говорят, как о режиссере, который всю жизнь снимает один и тот же фильм. Правда ли это?

М. Найт Шьямалан: Когда можешь контролировать весь процесс полностью - а я сам пишу сценарии того, что снимаю - есть тенденция возвращаться к той теме, которая интересна тебе самому. С некоторым преувеличением, но можно сказать, что Мартин Скорсезе снимает бандитские гангстерские фильмы снова и снова. Через эту тему по какой-то причине ему легче говорить о важных вещах - о влиянии власти на человека, об отношениях внутри семьи, обо всем, что значимо для него. Для меня, возможно, это началось, когда моя семья эмигрировала в США. Я был ребенком, и это было время, когда великие Спилберг и Лукас снимали свои эпические фильмы- "иконы". Возможно, повлияла детская впечатлительность, причем, ребенка, который воспитан в индийской культуре, где некое высшее провидение не просто возможно, но существует, так что в тот самый правильный момент и зародился мой интерес к профессии. Я смотрел "Инопланетянина" и "Челюсти", и такое кино производило на меня огромное впечатление. Более того - начало формировать мое сознание. Хотя в итоге могу сказать, что больше склоняюсь к формализму, и это противоречит моей индийской культуре. Однако мне ближе японская эстетика кино и Стэнли Кубрик. И я приношу такой формализм в жанр.

Много лет назад, когда я был помоложе, ко мне подошла молодая женщина и сказала, что ее отец - мой большой почитатель - хочет со мной познакомиться. Но он не может подойти, так как стар и ему тяжело ходить. Она попросила, чтобы я подошел к нему. Это оказался Роберт Уайз! Легендарный режиссер, который снял фильмы "Звуки музыки", "Вестсайдская история" и "Логово дьявола" - известный фильм ужасов. То, что такой замечательный режиссер также обращается к этому жанру - вот что меня потрясло. "Они" - академики - относятся к этому "моему" жанру, как к достойному. По крайней мере тому, чтобы быть снятым оскароносными режиссерами. И они снимают его, как первоклассную драму, где продумано все - от крупных планов до костюмов. Спилберг снял "Челюсти", Хичкок - "Психо", Уильям Фридкин - "Изгоняющего дьявола" и так далее. "Они" привносят свою эстетику в этот жанр, уважают его, и это то, что мне нравится. И, возможно, это же нравится и русскому зрителю.

Почему вы не сняли отдельные продолжения фильмов "Неуязвимый" и "Сплит"? Зачем нужно было все объединять?

М. Найт Шьямалан: Это была моя идея с самого начала - вот такие три фильма. Сюрпризом для всех было то, что второй фильм "Сплит" оказался продолжением "Неуязвимого". Я задумал снять продолжение, но никому не обмолвился о своей идее сделать фильм таким. Даже студия не знала, что снимается сиквел. Я не прописал это в сценарии, Брюса Уиллиса привез на студию тайком! В курсе была очень маленькая группа людей. Это нигде не рекламировалось. И, когда я показал фильм на студии, то уже во время первого просмотра в конце фильма люди увидели Брюса и… слов нет, чтобы описать их реакцию.

Казалось, что с "Крепким орешком" Брюс Уиллис, который недавно отметил юбилей, пережил свои звездные времена, но, благодаря вам, он получил свое второе рождение, как актер. Почему вы выбираете его для своих фильмов?

М. Найт Шьямалан: Брюс был первым человеком, который когда-то давно поверил в меня. Он был мой большой брат - и тогда, и сейчас, когда я уже взрослый человек и состоявшийся режиссер. Для меня - большая честь вернуть его на экран, да и вообще его снимать. Он оберегал меня, и я хочу отплатить ему тем же. Все эти годы мы были близки и наши семьи общались, дети играли вместе. И когда в отпуске я вижу, как он идет по улице и держит за руку мою дочь, то понимаю, что хочу видеться с ним чаще, снимать его, общаться с ним. Это человек, прошедший путь от бармена до суперзвезды. Есть очень небольшая группа людей, которым он может себя посвятить в работе, и я знаю, что вхожу в их число и очень серьезно к этому отношусь. Когда я работал над фильмом "Стекло" - это было очень эмоциональное время, словно подводился итог 20-летнего периода моей жизни. Я позвал звезд. И суперзвезды снимались у меня, и я им очень благодарен.

Вы продюсируете сериал для Apple. Пытаетесь таким образом работать с будущим?

М. Найт Шьямалан: Я пытаюсь понять - могу ли я привнести в эту новую форму эстетику моих фильмов. А также - контроль в хорошем смысле, к которому я привык. Это когда профессиональное сообщество не принимает те или иные творческие решения, а один-два человека и зритель их понимает и ценит. Ко мне пришел автор с идеей сериала. Мы сняли пилот, нам понравилось, и потом еще и еще, и мы решили продать его. Многим понравилось, в том числе и Apple, который сказали, что ищут первый сериал для "стриминга", который одновременно может быть на 1 миллионе девайсов во всем мире - айфон, айпад, компьютер и так далее. И спросили - не хотим ли мы быть главным сериалом на Apple? Я не знаю точно, что получится, но они дали мне возможность быть причастным к созданию их стриминг-сети. И я хорошо себя чувствую в этом отношении, и считаю, что мне повезло.