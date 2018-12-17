Матвиенко поддержала педагогов по призванию, но без профобразования

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала безобразием то, что отсутствие педагогического образования может стать препятствием для работы педагогом.

"Это безобразие. Есть люди, которые по душевному призванию педагоги. И не должно быть такого, когда он готов, хочет заниматься с детьми и может это делать, препятствием является то, есть педагогическое образование или нет", - сказала Матвиенко в понедельник на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее руководитель сети образовательных центров "Развитие" Максима Цыганкова, что формальный запрет на работу преподавателем людям, не имеющим профессионального педагогического образования, мешает привлекать к работе талантливых людей. Матвиенко в свою очередь призвала обсудить этот вопрос и "снять преграды", но не допустив "заваливаний" ни в одну, ни в другую сторону.