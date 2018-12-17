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17.12.2018 14:08
Рубрика: Общество

Матвиенко поддержала педагогов по призванию, но без профобразования

Текст: Айсель Герейханова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала безобразием то, что отсутствие педагогического образования может стать препятствием для работы педагогом.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Это безобразие. Есть люди, которые по душевному призванию педагоги. И не должно быть такого, когда он готов, хочет заниматься с детьми и может это делать, препятствием является то, есть педагогическое образование или нет", - сказала Матвиенко в понедельник на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее руководитель сети образовательных центров "Развитие" Максима Цыганкова, что формальный запрет на работу преподавателем людям, не имеющим профессионального педагогического образования, мешает привлекать к работе талантливых людей. Матвиенко в свою очередь призвала обсудить этот вопрос и "снять преграды", но не допустив "заваливаний" ни в одну, ни в другую сторону.

Общество Образование Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации
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