Мазут, зерно и черные металлы на экспорт будут возить по спецтарифам

Для перевозки по железной дороге дизельного топлива, мазута, черных металлов и зерновых грузов на экспорт с 1 января 2019 года будут действовать специальные тарифные условия.

Они приняты на два года, что позволит обеспечить предсказуемость уровня стоимости перевозки для грузоотправителей и сохранить стабильный объем транспортировки грузов на перспективу, сообщает РЖД.

Тарифы на перевозку на экспорт зерна и черных металлов через пограничную с Азербайджаном передаточную станцию Самур Северо-Кавказской железной дороги с дальнейшим проследованием погранперехода Беюк-Кясик (Азербайджан) - Гардабани (Грузия) снижены в два раза.