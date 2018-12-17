Медведев назвал объем выделенных на социальные нацпроекты средств

За шесть лет расходы на реализацию национальных проектов в социальной сфере составят более 6,5 триллионов рублей.

В правительстве завершают корректировку паспортов национальных проектов. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сделать это до 1 января. В понедельник на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсуждались паспорта нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука". "В ближайшие три года в федеральном бюджете на эти национальные проекты предусмотрены 2,78 триллиона рублей. В течение шести лет на их реализацию мы планируем направить из всех источников более 6,5 триллионов рублей", - напомнил глава кабинета министров.

В национальном проекте по демографии правительство учло дополнительные меры по поддержке старшего поколения. Чтобы людям старших возрастов было удобнее получить медицинскую помощь, выделены средства на закупку автотранспорта. Дополнительное финансирование предусмотрели ради граждан, стремящихся вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Так, за шесть лет на развитие спортивной базы по хоккею и футболу потратят около 35 миллиардов рублей. Особое внимание регионам Дальнего Востока, где решение демографических проблем поставлено в приоритеты, подчеркнул Медведев.

Для "Здравоохранения" увеличен план по строительству детских больниц - с 37 до 40, - наращены расходы на информатизацию всей системы здравоохранения, чтобы люди могли получать все необходимые документы и выписки, не приходя в медицинское учреждение. "Предусмотрено дополнительное финансирование и на развитие медицины на селе, - рассказал премьер. - Было запланировано строительство и замена более 1500 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий". В следующем году предполагается строительство еще 40 ФАПов и офисов врачей общей практики в рамках господдержки села.

В рамках нацпроекта "Образование" получит дополнительное финансирование соответствующая инфраструктура на селе. В бюджете нашлись еще 370 миллионов рублей на строительство школ в сельской местности. "Вместе с созданием инфраструктуры в сфере здравоохранения и социального обеспечения это должно повысить привлекательность села для молодежи, чтобы меньше было причин уезжать в город", - считает председатель правительства.

Ради науки кабинет министров в бюджете следующего года выделяет средства на создание установок класса mega-science, на обновление инфраструктуры ведущих научных организаций, строительство научно-исследовательских судов и проведение морских экспедиций. "Ведем разработку нормативной базы, на основе которой появится сеть научных центров мирового уровня", - добавил Дмитрий Медведев.

- Одновременно мы продолжаем поддерживать прикладную и фундаментальную науку помимо нацпроекта, - заметил премьер-министр. - Мы предусмотрели на 2019 год около 415 миллиардов рублей на научные исследования и разработки гражданского назначения.