Медведев назвал объем выделенных на социальные нацпроекты средств

Новости

Александр Овечкин в восьмой раз получил "Харламов-Трофи" 16:09
Матвиенко: Выборы главы Приморья показали небезразличие граждан 16:05
Джеффри Раша обвинили в домогательствах посредством голых танцев 15:59
Момент обрушения крыши в Дзержинском попал на видео 15:57
Главы МИД РФ, Ирана и Турции проведут 18 декабря встречу по Сирии 15:55
Экс-чиновник администрации Дагестана отпущен под домашний арест 15:54
Матвиенко поддержала право подростков на субкультуру 15:48
Челябинскую школу эвакуировали из-за пожара в гардеробе 15:40
Резиденция президента Мексики превратилась в популярный музей 15:40
Путин приедет в Центр управления обороной страны 15:35
Многозначное слово justice стало словом года по версии словаря Уэбстера 15:33
Песков: Кремль не будет создавать тепличные условия циркам 15:27
Пензенских чиновников обяжут завести аккаунты в соцсетях 15:16
Люди, которым Брэд Питт подарил 150 домов, подали на него в суд 15:14
Пензенские школьники создали робота-сапера для Росгвардии 15:11
В Брянске высокопоставленный полицейский арестован за взятку 15:07
Посетитель ресторана разбогател, обнаружив в рагу ценный предмет 15:05
26 компаний изменили цены на автомобили в России 15:04
Минфин снизит экспортную пошлину на нефть в 1,5 раза 15:03
В Тамбове при пожаре погибли три человека 15:03
СМИ: Харви Вайнштейн похвастался сексом с Дженнифер Лоуренс 14:53
Hermès: коллекции фарфора и хрусталя в восточном стиле 14:45
Видео: В Милане испекли самый большой в мире рождественский кулич 14:44
Путин будет готовиться к пресс-конференции три дня 14:42
Песков: Межцерковный конфликт на Украине плотно перемешан с политикой 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
17.12.2018 15:15
Рубрика: Власть

Медведев назвал объем выделенных на социальные нацпроекты средств

Текст: Владимир Кузьмин
За шесть лет расходы на реализацию национальных проектов в социальной сфере составят более 6,5 триллионов рублей.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

В правительстве завершают корректировку паспортов национальных проектов. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сделать это до 1 января. В понедельник на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсуждались паспорта нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука". "В ближайшие три года в федеральном бюджете на эти национальные проекты предусмотрены 2,78 триллиона рублей. В течение шести лет на их реализацию мы планируем направить из всех источников более 6,5 триллионов рублей", - напомнил глава кабинета министров.

Фото: РИА Новости
Путин поручил наладить контроль за расходами на нацпроекты

В национальном проекте по демографии правительство учло дополнительные меры по поддержке старшего поколения. Чтобы людям старших возрастов было удобнее получить медицинскую помощь, выделены средства на закупку автотранспорта. Дополнительное финансирование предусмотрели ради граждан, стремящихся вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Так, за шесть лет на развитие спортивной базы по хоккею и футболу потратят около 35 миллиардов рублей. Особое внимание регионам Дальнего Востока, где решение демографических проблем поставлено в приоритеты, подчеркнул Медведев.

Для "Здравоохранения" увеличен план по строительству детских больниц - с 37 до 40, - наращены расходы на информатизацию всей системы здравоохранения, чтобы люди могли получать все необходимые документы и выписки, не приходя в медицинское учреждение. "Предусмотрено дополнительное финансирование и на развитие медицины на селе, - рассказал премьер. - Было запланировано строительство и замена более 1500 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий". В следующем году предполагается строительство еще 40 ФАПов и офисов врачей общей практики в рамках господдержки села.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Вице-премьеры будут лично курировать нацпроекты

В рамках нацпроекта "Образование" получит дополнительное финансирование соответствующая инфраструктура на селе. В бюджете нашлись еще 370 миллионов рублей на строительство школ в сельской местности. "Вместе с созданием инфраструктуры в сфере здравоохранения и социального обеспечения это должно повысить привлекательность села для молодежи, чтобы меньше было причин уезжать в город", - считает председатель правительства.

Ради науки кабинет министров в бюджете следующего года выделяет средства на создание установок класса mega-science, на обновление инфраструктуры ведущих научных организаций, строительство научно-исследовательских судов и проведение морских экспедиций. "Ведем разработку нормативной базы, на основе которой появится сеть научных центров мирового уровня", - добавил Дмитрий Медведев.

- Одновременно мы продолжаем поддерживать прикладную и фундаментальную науку помимо нацпроекта, - заметил премьер-министр. - Мы предусмотрели на 2019 год около 415 миллиардов рублей на научные исследования и разработки гражданского назначения.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал цель перехода на отечественный софт
СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском
Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок