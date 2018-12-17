Этот год оказался для отечественной музыки непростым: с одной стороны, стало больше хороших фестивалей и новых ярких исполнителей - например, Монеточка или группа "Аффинаж". С другой - утвердился тренд на "хайп", выросло число артистов, которые соревновались друг с другом даже не в музыке, а в оригинальности и умении щеголять матерной лексикой, бравировать пошлостью, скабрезностью и оскорблениями. Такими, за которые Д Артаньян запросто мог бы достать шпагу - и наказать обидчика-сквернослова... Корреспондент "РГ" побеседовал с тем, кто не просто сыграл героя Дюма - но, по сути, стал им.

Сейчас остро ощутим дефицит музыкальных фильмов. У одного поколения были "Ах, водевиль, водевиль", "Д Артаньян и три мушкетера", у другого - "Асса" или "Гардемарины". Сейчас музыкальное кино - жанр или непопулярный, или коммерчески невыгодный... Не хотелось ли вам со своим опытом исправить эту несправедливость?

Михаил Боярский: Я, к сожалению, не композитор и не продюсер, да и не экспериментатор в этом направлении, а только исполнитель. К тому же сейчас в моду вошел рэп, а там артисты должны сами себе сочинять репертуар... То, что писали Дунаевский, Колкер, Гладков, - в итоге получилось надолго. И их до сих пор хочется слушать. Как будет с рэперами - посмотрим.

Никогда еще так часто, как в этом году, "по просьбам родительских комитетов" и других общественных организаций не отменяли концерты рэперов. Запрещать концерты нехорошо. Но и в повседневной жизни любой из нас бы, наверное, сомневался: пускать ли к себе в дом человека, который постоянно матерится, навязывает агрессию. Мат, похоже, все чаще попадает в тренд, вытесняя язык русской литературной классики. Что будет дальше, как вы думаете?

Михаил Боярский: Я вряд ли могу найти ответ на эти трудные вопросы. Но внутренне я готов к тому, чтобы существовала цензура и появились худсоветы, которые ограничивали бы искусство в пределах норм человеческой морали. Если переступается черта, то не надо давать возможности ее переступать. Выступление Pussy Riot в церкви или когда матерятся среди молодых школьников - это, конечно же, перебор. И запреты концертов - это, конечно, плохо, но у каждого артиста должна быть внутренняя цензура. И он должен быть воспитан так, чтобы оградить общество от насилия и грязи, от распущенности... А не провоцировать на то, чтобы всего этого стало еще больше.

Есть "нравственная еда", и поэтому должна быть "контрольная закупка" в искусстве. Кто мог бы в этом помочь? Гергиев, Темирканов, Чурикова...

У нас на телевидении есть программы "Контрольная закупка", "Что мы едим"... Это все касается еды: и вопросов о том, достойно ли ее употреблять? А есть еще и "нравственная еда", и поэтому должна быть такая же "контрольная закупка" в искусстве. Кто мог бы в этом помочь? Гергиев, Темирканов, Чурикова - люди, которые имеют жизненный опыт и являются для общества нравственными авторитетами.

В искусстве должны быть духовные гуру. Меня сразу спросят: "А кто же это такие?" Я назвал пока только несколько имен. Есть и другие. Люди с опытом и высокими нравственными устоями, старающиеся жить так, чтобы не навредить другим. Пускать все на самотек уже нельзя.

Законы о том, какие слова, мысли и призывы могут присутствовать в песне, а за какие исполнителя ждет заранее регламентированное наказание, существуют во многих странах. Вот вы бы на что в первую очередь советовали обратить внимание?

Михаил Боярский: Я не могу сразу дать ответ. Нужно обращаться к психологам, философам и другим специалистам, которые смогут поставить точки над "и" в этой проблеме. Но без этого невозможно - уже перебор пошел. Вода в кранах загрязнилась, и ее пить нельзя - отравишься!

Искусство не должно приносить новых болезней. Нужно спешно искать ту грань, которая защитит нас от расцвета пошлости и вседозволенности. Да, на сцене и в зале надо быть раскрепощенными. Но не распущенными. Ведь распущенность и необходимая свобода творчества - это два совершенно разных состояния артиста.

Надо что-то предпринять для того, чтобы эта грязь не полезла дальше. Надоело платить за пошлость... Ведь схожие явления наблюдаются и в театре, и в кино. Мало что можно смотреть и пересматривать. Хотя перед поездкой в Москву я случайно попал на фильм "Сережа". И столько в нем тепла, чистоты, светлого и мудрого отношения родителей к своему ребенку и самого ребенка к взрослым людям, что этот фильм я мог бы смотреть с утра до ночи...

Отчего музыканты, которые по не самым высоким меркам кажутся самодеятельностью, собирают полные залы? Может, зрители стали проще во вкусах и больше ценят хайп, чем музыку? Хотя есть и очень талантливые рэперы: Баста, Лигалайз, Feduk...

Михаил Боярский: Я мог бы порассуждать на эту тему, но я не очень компетентен. И не интересуюсь всем этим. Хотя отношусь к рэперам вполне лояльно и уж палки в колеса им точно вставлять не буду. Но если вернуться к одному из ваших вопросов, то сам бы я в дом людей, которые разговаривают матом и не чураются пошлости или злости, в том числе по отношению к женщинам, никогда бы не пустил...

Ваши дети пошли разными путями. Дочь Лиза - популярная актриса, сын Сергей - политик, депутат, координатор Центра поддержки гражданских инициатив. Чей выбор вам больше нравится? И с кем из них вы чаще говорите и спорите?

Михаил Боярский: Мы редко общаемся и вообще не спорим. Потому что Лиза выбрала свою стезю, не мою. И, пожалуй, уже более продвинута в театральном искусстве, чем я. Ведь я - консервативен и традиционен (улыбается). Ну а в деятельности Сергея я вообще не понимаю. Знаю, что он безумно занят. Да и не часто появляется в Санкт-Петербурге. Но то, что о нем говорят его друзья, мне льстит: они считают его крепким мужиком.

В новогоднюю ночь можно будет поднять бокал под ваше "Пора-пора порадуемся!" - концерт фестиваля "Легенды Ретро-FM" из "Олимпийского" покажут в канун 2019 года на одном из центральных каналов... Что вы сами ждете от нового года?

Михаил Боярский: Сейчас мы обсуждаем с друзьями, кто и где будет встречать Новый год. Хорошо, что все окажутся не на пляжах, на Карибах, а дома. Потому что и для меня это домашний праздник. Да и по характеру я - домосед... Этот праздник для меня будет особенно приятным: дочка родила сына, и мы соберемся всей семьей. Это меня очень согревает.