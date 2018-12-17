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17.12.2018 19:52
Рубрика: Экономика

Министры экономики России и Франции договорились углублять партнерство

Текст: Вячеслав Прокофьев ( Париж)
Во французской столице прошла XXIV сессия российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) под председательством министра экономического развития РФ Максима Орешкина и его французского коллеги Брюно Ле Мэра.

Выступив на пресс-коференции по итогам заседания, глава Минэкономразвития подчеркнул, что развитие отношений между Россией и Францией во внешнеэкономической области демонстрирует "абсолютный позитив". При этом он сослался на рост товарообмена между двумя странами.

"Если взглянуть на цифры поставок французской продукции в Россию, то с минимума в 5 миллиардов евро в 2015 году в этом году они выросли до 9 миллиардов. В следующем также ожидается рост", - подчеркнул Максим Орешкин.

Фото: REUTERS
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По его словам, подобные показатели являются следствием нескольких ключевых элементов, в том числе положительной динамики российской экономики, которая выстроила новую устойчивую модель развития, что способствовало в целом внешнеэкономической активности страны. Но еще более важным фактором, отметил Максим Орешкин, стали те взаимоотношения, что выстраиваются между Россией и Францией на разных уровнях, включая самый высокий. Он напомнил об участии французского президента Эмманюэля Макрона в качестве специального гостя на последнем Санкт-Петербургском экономическом форуме, о встречах руководителей двух государств в разных форматах, таких как четырехсторонний саммит в Турции в октябре этого года и заседание "Большой Двадцатки", что состоялось в Аргентине в прошлом месяце.

Как подчеркнул Максим Орешкин, Москва и Париж намереваются углублять экономическое партнерство, которое уже успешно осуществляется, к примеру, в энергетике. При этом он напомнил о совместном проекте "Ямал СПГ", доказавшем, что даже в непростой политической ситуации российские и французские компании могут сотрудничать. Орешкин выразил надежду, что и проект "Арктик СПГ - 2" также будет реализовываться совместно.

Со своей стороны, французский министр Брюно Ле Мэр рассказал о том, что французское правительство приняло решение усилить свои гарантии по "Ямалу СПГ", увеличив сроки возмещения кредитов, что обеспечит, как он подчеркнул, "более широкую защиту от рисков ввиду нашей приверженности этому проекту".

"Это экономический сигнал, но за ним кроется и политический сигнал, что мы хотим укрепить наше сотрудничество в энергетической области, базируясь на проекте "Ямал СПГ". То же самое касается и проекта "Арктик СПГ - 2". Для нас очень важно, чтобы наибольшее количество французских компаний могло принять в нем участие", - подчеркнул Ле Мэр.

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Как было подчеркнуто обоими министрами, для двустороннего сотрудничества также открываются новые направления, в том числе связанные с изменением климата, инновациями и производительностью труда. По мнению Максима Орешкина, в этих сферах заложен очень большой потенциал, благодаря которому Россия и Франция будут "вместе двигаться вперед".

Перед началом пресс-конференции Максим Орешкин и Брюно Ле Мэр подписали итоговый документ XXIV заседания СЕФИК, дорожную карту по реализации совместного заявления Минэкономразвития РФ и Минэкономики Франции по "новому российско-французскому партнерству для экономики будущего" и декларацию о намерениях по двустороннему сотрудничеству в сфере повышения производительности труда.

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