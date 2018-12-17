Минздрав напомнил о предельных сроках ожидания медицинской помощи

Новости

Путин рассмотрит вопрос о предновогодней амнистии 19:28
РФ будет противодействовать увеличению присутствия США в Черном море 19:10
Новый Mercedes-Benz CLA: первое изображение и официальная информация 18:49
Полиция Кореи арестовала дилеров, ввозивших нелегальных мигрантов из РФ 18:48
Путешественник из Казани исследовал дно священного колодца майя 18:45
Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы 18:38
Российские военные получат противоспутниковый комплекс в 2019 году 18:20
Сборной России по биатлону не помешали покинуть Австрию 18:18
В США нашли неизвестного рогатого ящера 18:10
Объявлен план "Перехват" после стрельбы около Останкинской башни 18:03
Папирус ценой 2,75 миллиона евро признали подделкой 18:00
В "Ленинграде" прокомментировали вероятность поездки на "Евровидение" 17:55
СМИ сообщили о значительном улучшении состояния Шумахера 17:46
В МИД РФ возмущены отказом во въезде в Латвию российскому историку 17:42
Первая подлодка проекта "Лада" превзошла по скрытности "черные дыры" 17:41
Названа дата начала продажи билетов на поезда через Крымский мост 17:40
Белорусская певица выиграла X Factor в Латвии 17:40
Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной 17:32
Путин выступил против полной унификации учебников 17:31
В Москве проведен обыск в общежитии крупного вуза 17:18
Календарь с Путиным вызвал ажиотаж в Японии, Европе и США 17:14
Германия ужесточит правила для инвесторов не из Евросоюза 17:00
Бабич: Развитие Союзного государства служит интересам России и Беларуси 17:00
На набережной Коктебеля вандалы разрушили десятки балясин 16:56
Алла Пугачева возвращается на сцену после почти 10-летнего перерыва 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
17.12.2018 18:12
Рубрика: Общество

Минздрав напомнил о предельных сроках ожидания медицинской помощи

Текст: Ирина Невинная

Сколько можно ждать приема врача или проведения диагностических исследований и анализов? Конкретные рекомендации пациентам опубликованы на сайте Министерства здравоохранения России.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Медицинская помощь бывает трех видов: плановая, неотложная и экстренная. От того, в какой именно помощи нуждается больной, зависит, как быстро он может на нее рассчитывать.

Экстренная форма медицинской помощи предусмотрена при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, когда есть угроза жизни пациента. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.

Фото: depositphotos.com
Выборочная проверка состояния здоровья россиян станет ежегодной

Неотложная форма предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Плановая форма предусматривает оказание медицинской помощи при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

В зависимости от этих форм правительством Российской Федерации устанавливаются предельные сроки ожидания медицинской помощи.

Так, сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

При плановой форме оказания медицинской помощи установлены следующие сроки ожидания:

- прием участковым врачом-терапевтом, врачом общей практики (семейным врачом), участковым врачом-педиатром - не позднее 24 часов с момента обращения пациента в медорганизацию (то есть в тот же или на следующий день);

- консультации врачей-специалистов - 14 календарных дней со дня обращения пациента в медорганизацию;

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В России пересмотрят рацион питания в школах и в больничных учреждениях

- проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, маммография, функциональная диагностика, УЗИ) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи - не более 14 календарных дней со дня назначения;

- проведение компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи - максимум 30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней со дня назначения;

- специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь - 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. Для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней с момента установления диагноза заболевания.

Время приезда бригады скорой медицинской помощи (экстренная форма помощи) - не должно превышать 20 минут с момента вызова. При этом в территориальных программах время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал цель перехода на отечественный софт
СК возбудил дело после гибели рабочих в Дзержинском
Бабиков выступит на этапе Кубка мира в Чехии
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок