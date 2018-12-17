Минздрав напомнил о предельных сроках ожидания медицинской помощи

Сколько можно ждать приема врача или проведения диагностических исследований и анализов? Конкретные рекомендации пациентам опубликованы на сайте Министерства здравоохранения России.

Медицинская помощь бывает трех видов: плановая, неотложная и экстренная. От того, в какой именно помощи нуждается больной, зависит, как быстро он может на нее рассчитывать.

Экстренная форма медицинской помощи предусмотрена при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, когда есть угроза жизни пациента. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.

Неотложная форма предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Плановая форма предусматривает оказание медицинской помощи при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

В зависимости от этих форм правительством Российской Федерации устанавливаются предельные сроки ожидания медицинской помощи.

Так, сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

При плановой форме оказания медицинской помощи установлены следующие сроки ожидания:

- прием участковым врачом-терапевтом, врачом общей практики (семейным врачом), участковым врачом-педиатром - не позднее 24 часов с момента обращения пациента в медорганизацию (то есть в тот же или на следующий день);

- консультации врачей-специалистов - 14 календарных дней со дня обращения пациента в медорганизацию;

- проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, маммография, функциональная диагностика, УЗИ) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи - не более 14 календарных дней со дня назначения;

- проведение компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи - максимум 30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней со дня назначения;

- специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь - 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. Для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней с момента установления диагноза заболевания.

Время приезда бригады скорой медицинской помощи (экстренная форма помощи) - не должно превышать 20 минут с момента вызова. При этом в территориальных программах время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.